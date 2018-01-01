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Через порушення оштрафували майже сотню волинських посадовців

Через порушення оштрафували майже сотню волинських посадовців
Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області протягом січня – липня 2018 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 14,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлено порушення, у 23 випадках застосовано заходи впливу у вигляді попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань та прийняття вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів.

До правоохоронних органів з початку року передано 24 ревізійні матеріали, за результатами яких розпочато 6 досудових розслідувань та вручено 13 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Протягом цього періоду щодо відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів аудитори ініціювали перед органами прокуратури, об’єктом контролю та іншими державними органами 33 позови на 8,6 мільйона гривень.

За недотримання законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 96 посадових осіб із накладенням штрафів на 17,1 тисячі гривень.

За результатами проведених заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та підприємств прийняли 37 управлінських рішень, якими 53 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.


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Теги: штраф, чиновник, Волинь
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