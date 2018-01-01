У мережі опублікували розмову керівництва автостанції і луцьких муніципалів

з′явилися наклейки від департаменту муніципальної варти Луцької міськради із попередженням про демонтаж. А на кіоску «Черемош», який поблизу, таких листівок не було.



Про це повідомила в.о. голови правління «ВОПАС» Наталія Гітун, - передає



Керівництво автостанції телефонувало до директора департаменту муніципальної варти міськради Юлії Сиротинської, аби дізнатися, чому так. Ситуацію головна муніципалка пояснила тим, що є відповідне рішення, і кинула трубку. Потім до Юлії Сиротинської додзвонитися вже не змогли.



Згодом на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook з′явилося повідомлення, що «інформація про те, що працівники департаменту муніципальної варти Луцька демонтовуватимуть тимчасові споруди на АС №1, не відповідають дійсності». Департамент подав свою версію розвитку подій.



Тепер у соцмережі опублікували розмову із керівником департаменту муніципальної варти.



Нагадаємо, на сайті автостанції № 1 з'явилася інформація про те, що 6 серпня 2018 року о 15:00 автовокзал на вул. Конякіна, 39, припиняє свою роботу. Натомість у Волинській поліції заявляють, що ніхто автостанцію закривати не буде.



Луцька міська рада та департамент муніципальної варти Луцької міської ради повідомляли про те, що не мають жодного стосунку до нібито встановлення будь-яких тимчасових споруд за вказаною адресою.







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