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11 серпня на Волині: гортаючи календар

11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають День народження екс-депутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк», журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.

Іменинники сьогодні Олександри, Веніаміни, Костянтини, Михайли, Миколи та Романи.

Вітаємо їх і бажаємо усім міцного здоров’я, благополуччя, достатку, успіхів у роботі. Мирного неба, добрих людей поряд і побільше позитиву щодня.

На Волині 11 серпня 2010-го волинську міліцію вдруге очолив В’ячеслав Ходирєв. Представляв нового начальника УМВС України в області у Луцьку тодішній міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов та його радник Костянтин Стогній.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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