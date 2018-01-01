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На хабарі погоріли посадовці міграційної служби на Волині. ФОТО

На хабарі погоріли посадовці міграційної служби на Волині. ФОТО
Працівники УЗЕ спільно з прокуратурою затримали осіб, які вимагали у волинян хабарі за спрощення процедури отримання закордонних паспортів.

Про це повідомляють Волинські новини.

Працівники ківерцівського підрозділу Державної міграційної служби (так званого паспортного столу), починаючи з січня цього року, вимагали та отримували більш ніж 20 тисяч гривень неправомірної вигоди за зменшення бюрократичної тяганини, за не створення штучних перешкод при подачі та за прискорення видачі паспортів волинян для виїзду за кордон.

Сьогодні під час отримання чергового хабара обсягом 3 тисячі гривень «на гарячому» затримали завідувача і двох її підлеглих.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки та затримання.

На хабарі погоріли посадовці міграційної служби на Волині. ФОТО
На хабарі погоріли посадовці міграційної служби на Волині. ФОТО
На хабарі погоріли посадовці міграційної служби на Волині. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь
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