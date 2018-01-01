Вибори у волинських ОТГ – під загрозою





Так, перші вибори прогнозуються у восьми нових об'єднаних територіальних громадах Волині: Липинській, Підгайцівській, Мар'янівській, Війницівській, Старовижівській, Гіркополонківській, Гуто-Боровенській, Ківерцівській. На фінішній прямій - і потенційна Привітненська ОТГ, - повідомляє



Також Волинська ОДА готує звернення до ЦВК стосовно призначення додаткових виборів до сільських та селищних рад ОТГ після приєднання. Йдеться про Забродівську ОТГ (приєднується Замшанська сільська рада), Зимнівську ОТГ (приєднується Хобултівська сільська рада), Торчинську ОТГ (приєднується Городинівська сільська рада).



Чекають на рішення ЦВК щодо призначення додаткових виборів сільських рад ОТГ після приєдання: у Княгинівській ОТГ (приєднується Іванчицівська сільська рада), Павлівській ОТГ (приєднується Милятинська, Радовичівська, Колонська сільські ради), Поромівській ОТГ (приєднуються Морозовичівська, Радовичівська, Староліщянська сільська ради), Вишнівській ОТГ (приєднується Машівська сільська рада).



Також нагадаємо, що у 2017 році до Голобської ОТГ приєдналася Радомишльська сільська рада, а до Зимнівської ОТ - Хмелівська сільська рада. А у Торчинській ОТГ у квітні 2018 року відбулися вибори.



Але нині майбутнє нових об'єднаних громад в Україні та на Волині зокрема – в руках Центральної виборчої комісії. Адже саме цей орган призначає перші місцеві вибори в громадах. Допоки такі вибори не відбудуться, громади не зможуть скористатися перевагами, які надає реформа для розвитку територій. І навпаки, провівши такі вибори восени, громади матимуть час підготуватися до початку роботи в новому форматі вже з 1 січня 2019 року. Різниця, коли проводити вибори дуже суттєва, щоб встигнути перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.



Проте 9 серпня ЦВК оприлюднила постанову № 122, в якій вирішила звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо надання роз'яснень щодо наявного на сьогодні законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні та призначення Центральною виборчою комісією перших і додаткових місцевих виборів без проведення місцевого референдуму щодо підтримки добровільного об'єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади, а також вирішила розглянути звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших і додаткових місцевих виборів після отримання ЦВК роз'яснень.



Таке штучне затягування часу виникло через те, що Конституцій суд України визнав таким, що не відповідає Конституції, закону про всеукраїнський референдум часів Януковича. Тому у законодавстві тепер виникла юридична колізія у тому, що стосується проведення референдумів.



Але через це ЦВК немає правових підстав не призначати вибори в ОТГ.



Те, що нині в Україні відсутнє правове регулювання всеукраїнських з 2018 року і місцевих референдумів з 2012 року, жодним чином не є підставою для не призначення виборів в ОТГ. Відсутність законодавчих норм, які б врегульовували питання референдумів, не унеможливлює реалізацію інших законодавчих актів, якими передбачено вирішення окремих питань альтернативними референдумам способами.



Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (чч.5, 7 ст. 7 та ч. 1 ст. 8) передбачено альтернативні варіанти прийняття рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема, шляхом прийняття таких рішень відповідними місцевими радами. Отже, відсутність законодавчого врегулювання процедур проведення референдуму не позбавляє територіальну громаду здійснити своє волевиявлення у інший передбаченим законодавством спосіб, тобто шляхом прийняття відповідною радою рішення про об'єднання.



З моменту набрання чинності Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з березня 2015 року та по теперішній час було утворено 668 об'єднаних територіальних громад (41 ОТГ на території Волинської області). При цьому відповідний закон щодо проведення місцевих референдумів був скасований у 2012 році, ще до прийняття Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».



Тобто, дії ЦВК підривають довіру до найуспішнішої реформи в Україні – децентралізації, нівелюють здобутки реформи та працю людей, які стали її активними учасниками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з попередніми даними Волинського центру розвитку місцевого самоврядування, на розгляд Центральної виборчої комісії подано документи щодо призначення позачергових виборів в об'єднаних територіальних громадах Волинської області.Так, перші вибори прогнозуються у восьми нових об'єднаних територіальних громадах Волині: Липинській, Підгайцівській, Мар'янівській, Війницівській, Старовижівській, Гіркополонківській, Гуто-Боровенській, Ківерцівській. На фінішній прямій - і потенційна Привітненська ОТГ, - повідомляє Конкурент із посиланням на Волинський центр розвитку місцевого самоврядування.Також Волинська ОДА готує звернення до ЦВК стосовно призначення додаткових виборів до сільських та селищних рад ОТГ після приєднання. Йдеться про Забродівську ОТГ (приєднується Замшанська сільська рада), Зимнівську ОТГ (приєднується Хобултівська сільська рада), Торчинську ОТГ (приєднується Городинівська сільська рада).Чекають на рішення ЦВК щодо призначення додаткових виборів сільських рад ОТГ після приєдання: у Княгинівській ОТГ (приєднується Іванчицівська сільська рада), Павлівській ОТГ (приєднується Милятинська, Радовичівська, Колонська сільські ради), Поромівській ОТГ (приєднуються Морозовичівська, Радовичівська, Староліщянська сільська ради), Вишнівській ОТГ (приєднується Машівська сільська рада).Також нагадаємо, що у 2017 році до Голобської ОТГ приєдналася Радомишльська сільська рада, а до Зимнівської ОТ - Хмелівська сільська рада. А у Торчинській ОТГ у квітні 2018 року відбулися вибори.Але нині майбутнє нових об'єднаних громад в Україні та на Волині зокрема – в руках Центральної виборчої комісії. Адже саме цей орган призначає перші місцеві вибори в громадах. Допоки такі вибори не відбудуться, громади не зможуть скористатися перевагами, які надає реформа для розвитку територій. І навпаки, провівши такі вибори восени, громади матимуть час підготуватися до початку роботи в новому форматі вже з 1 січня 2019 року. Різниця, коли проводити вибори дуже суттєва, щоб встигнути перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.Проте 9 серпня ЦВК оприлюднила постанову № 122, в якій вирішила звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо надання роз'яснень щодо наявного на сьогодні законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні та призначення Центральною виборчою комісією перших і додаткових місцевих виборів без проведення місцевого референдуму щодо підтримки добровільного об'єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади, а також вирішила розглянути звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших і додаткових місцевих виборів після отримання ЦВК роз'яснень.Таке штучне затягування часу виникло через те, що Конституцій суд України визнав таким, що не відповідає Конституції, закону про всеукраїнський референдум часів Януковича. Тому у законодавстві тепер виникла юридична колізія у тому, що стосується проведення референдумів.Але через це ЦВК немає правових підстав не призначати вибори в ОТГ.Те, що нині в Україні відсутнє правове регулювання всеукраїнських з 2018 року і місцевих референдумів з 2012 року, жодним чином не є підставою для не призначення виборів в ОТГ. Відсутність законодавчих норм, які б врегульовували питання референдумів, не унеможливлює реалізацію інших законодавчих актів, якими передбачено вирішення окремих питань альтернативними референдумам способами.Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (чч.5, 7 ст. 7 та ч. 1 ст. 8) передбачено альтернативні варіанти прийняття рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема, шляхом прийняття таких рішень відповідними місцевими радами. Отже, відсутність законодавчого врегулювання процедур проведення референдуму не позбавляє територіальну громаду здійснити своє волевиявлення у інший передбаченим законодавством спосіб, тобто шляхом прийняття відповідною радою рішення про об'єднання.З моменту набрання чинності Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з березня 2015 року та по теперішній час було утворено 668 об'єднаних територіальних громад (41 ОТГ на території Волинської області). При цьому відповідний закон щодо проведення місцевих референдумів був скасований у 2012 році, ще до прийняття Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».Тобто, дії ЦВК підривають довіру до найуспішнішої реформи в Україні – децентралізації, нівелюють здобутки реформи та працю людей, які стали її активними учасниками.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію