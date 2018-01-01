На Волині б’ють на сполох через можливу приватизацію станцій переливання крові
Сьогодні, 00:15
Міжнародні експерти і громадськість б’ють на сполох: регіональні центри крові тихо передають в оренду приватникам.
Відтак, держава ризикує взагалі втратити контроль над стратегічною галуззю, - повідомляє Перший.
Переливання крові та виготовлення з неї необхідних компонентів і препаратів – всім цим волинян нині забезпечують поки що державні центри.
Однак, за останні кілька місяців у цій важливій галузі стрімко почали відбуватись суттєві зміни. До прикладу, рішенням обласних рад, центри переливання крові, вже віддані в оренду в Харкові, Дніпрі та Черкасах. Відповідне рішення готується у Запоріжжі.
Чи, бува, не дійшла ця хвиля до Волині, журналісти цікавилися у заступника головного лікаря медчастини «Станції переливання крові» Леоніда Матвійчука.
Медик каже, про приватизацію не чув та й не хоче чути, адже це, мовляв, призведе до масового звільнення працівників, та й без супутніх проблем тут не обійдеться.
Ця галузь, на думку Леоніда Матвійчука, має, безперечно, залишатися державною.
Знищення централізованої державної системи крові замість її розбудови в країні, що веде війну, – це злочин. Адже держава повністю втрачає можливість забезпечувати наявність в Україні достатніх запасів цього стратегічного продукту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак, держава ризикує взагалі втратити контроль над стратегічною галуззю, - повідомляє Перший.
Переливання крові та виготовлення з неї необхідних компонентів і препаратів – всім цим волинян нині забезпечують поки що державні центри.
Однак, за останні кілька місяців у цій важливій галузі стрімко почали відбуватись суттєві зміни. До прикладу, рішенням обласних рад, центри переливання крові, вже віддані в оренду в Харкові, Дніпрі та Черкасах. Відповідне рішення готується у Запоріжжі.
Чи, бува, не дійшла ця хвиля до Волині, журналісти цікавилися у заступника головного лікаря медчастини «Станції переливання крові» Леоніда Матвійчука.
Медик каже, про приватизацію не чув та й не хоче чути, адже це, мовляв, призведе до масового звільнення працівників, та й без супутніх проблем тут не обійдеться.
Ця галузь, на думку Леоніда Матвійчука, має, безперечно, залишатися державною.
Знищення централізованої державної системи крові замість її розбудови в країні, що веде війну, – це злочин. Адже держава повністю втрачає можливість забезпечувати наявність в Україні достатніх запасів цього стратегічного продукту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині б’ють на сполох через можливу приватизацію станцій переливання крові
Сьогодні, 00:15
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На хабарі погоріли посадовці міграційної служби на Волині. ФОТО
10 серпень, 22:46
Зняли фільм про волинське село
10 серпень, 22:23
Що думають лучани про соцмережі. ВІДЕО
10 серпень, 22:01