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На Волині б’ють на сполох через можливу приватизацію станцій переливання крові

На Волині б’ють на сполох через можливу приватизацію станцій переливання крові
Міжнародні експерти і громадськість б’ють на сполох: регіональні центри крові тихо передають в оренду приватникам.

Відтак, держава ризикує взагалі втратити контроль над стратегічною галуззю, - повідомляє Перший.

Переливання крові та виготовлення з неї необхідних компонентів і препаратів – всім цим волинян нині забезпечують поки що державні центри.

Однак, за останні кілька місяців у цій важливій галузі стрімко почали відбуватись суттєві зміни. До прикладу, рішенням обласних рад, центри переливання крові, вже віддані в оренду в Харкові, Дніпрі та Черкасах. Відповідне рішення готується у Запоріжжі.

Чи, бува, не дійшла ця хвиля до Волині, журналісти цікавилися у заступника головного лікаря медчастини «Станції переливання крові» Леоніда Матвійчука.

Медик каже, про приватизацію не чув та й не хоче чути, адже це, мовляв, призведе до масового звільнення працівників, та й без супутніх проблем тут не обійдеться.

Ця галузь, на думку Леоніда Матвійчука, має, безперечно, залишатися державною.

Знищення централізованої державної системи крові замість її розбудови в країні, що веде війну, – це злочин. Адже держава повністю втрачає можливість забезпечувати наявність в Україні достатніх запасів цього стратегічного продукту.



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Теги: станція переливання крові, Волинь
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