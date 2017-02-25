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На Волинь завітав мандрівник на колоритному авто. ФОТО

На Волинь завітав мандрівник на колоритному авто. ФОТО
У Шацькому районі побував мандрівник з Естонії, який планує за 40 днів об'їхати всю Україну.

Про це пише Район. Шацьк.

72-річний Арно Павел приїхав до України з Естонії на колоритному УАЗі, - розповідає приватний підприємець Петро Зуб із Шацька, який провів для мандрівника екскурсію Шацькими озерами.

Вдома в естонця є родина, невеликий бізнес, який дає йому можливість мандрувати світом. Арно вже об'їхав на своєму авто всю Росію і багато країн Європи. В Україні він не вперше, але з задоволенням подорожує українськими просторами, бо вважає, що тут є на що подивитися.

У Шацькому районі мандрівник побував на озерах Світязь, Люцимер, Велике Чорне, Пісочне, Перемут, у Світязькому Петро-Павлівському монастирі. Все побачене естонець відзняв на відео, бо згодом планує створити цикл передач про побачене під час подорожі. А ще хоче написати книгу «УАЗиком по Україні».

З краю Шацьких озер Арно на своєму колоритному УАЗі вирушив у Луцьк, далі в маршруті - Львів, Карпати (естонець хоче підкорити Говерлу), Закарпаття, Поділля, південь України. Також на два дні мандрівник хоче заїхати в Молдову.


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Теги: мандри, Волинь
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