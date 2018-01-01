Волинянка втілила поезію у музиці. ВІДЕО

Наталія Горщар презентувала свої композиторські роботи, написавши музику на слова місцевих поетів Миколи Шмигіна і Тетяни Баранової.



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«Глибока філософія поезії Миколи Шмигіна торкнулася струн і моєї музи. Уже з першого прочитання я почула мелодію його вірша, який і став піснею «Марево надій», – сказала композиторка, коментуючи співпрацю з любешівським письменником.



«Також не залишили мене байдужою і зворушливо-ліричні вірші Тетяни Баранової, які вона мені вислала напередодні збіркою і запропонувала переглянути. Один з них я відчула душею і створила пісню під назвою «До тебе», - додала вона.



Але Наталія не лише придумала до цих композицій мелодії, вона зробила до них аранжування, написала партії інструментів, виконала вокальну партію, сама зіграла на гітарі та клавішах.



Нові пісні увійшли до започаткованого нею проекту «Українська поезія, одягнена в музику», у скарбничці якого вже є кілька творів її авторства, зокрема «Наша мова» (музика Наталії Горщар на слова М. Шмигіна) та «Розвидняється день» (мелодія в обробці Наталії Горщар на слова Миколи Черняка).



Як повідомила авторка, «нотами на папері записані ще три пісні на слова Миколи Шмигіна і одна пісня, де не тільки музика, а й слова написані мною, але це поки що в розробці».











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