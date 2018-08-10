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Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО

Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО
В американському штаті Іллінойс зняли незвичні хмари, що нагадують гігантські хвилі під час цунамі.

Про це пишуть Факти ICTV.

На відеозапис звернули увагу користувачі порталу Reddit.
«Біжи», – жартома порадив автору відео один з користувачів.
«Я б почала молитися, хоч і невіруюча», – написала інша.
«Ні, це безперечно цунамі», – зазначив ще один коментатор.

Деяким користувачам незвичайні хмари нагадали туман у фільмі «Імла». З приводу природи незвичайного явища користувачі не прийшли до єдиної думки, проте деякі припустили, що на відео потрапили так звані валові хмари, що утворюються на кордоні атмосферних фронтів.



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Теги: цікаво
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