Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО
Сьогодні, 09:09
В американському штаті Іллінойс зняли незвичні хмари, що нагадують гігантські хвилі під час цунамі.
Про це пишуть Факти ICTV.
На відеозапис звернули увагу користувачі порталу Reddit.
«Біжи», – жартома порадив автору відео один з користувачів.
«Я б почала молитися, хоч і невіруюча», – написала інша.
«Ні, це безперечно цунамі», – зазначив ще один коментатор.
Деяким користувачам незвичайні хмари нагадали туман у фільмі «Імла». З приводу природи незвичайного явища користувачі не прийшли до єдиної думки, проте деякі припустили, що на відео потрапили так звані валові хмари, що утворюються на кордоні атмосферних фронтів.
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Про це пишуть Факти ICTV.
На відеозапис звернули увагу користувачі порталу Reddit.
«Біжи», – жартома порадив автору відео один з користувачів.
«Я б почала молитися, хоч і невіруюча», – написала інша.
«Ні, це безперечно цунамі», – зазначив ще один коментатор.
Деяким користувачам незвичайні хмари нагадали туман у фільмі «Імла». З приводу природи незвичайного явища користувачі не прийшли до єдиної думки, проте деякі припустили, що на відео потрапили так звані валові хмари, що утворюються на кордоні атмосферних фронтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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