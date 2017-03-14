На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО

Стартував перший на Волині Екомарафон «Світанок Світязя». Участь зголосилися брати понад 200 людей. До слова, раніше забігів на понад 42 кілометри не відбувалися у Волинській області.Про це повідомили у прес-службі Екомарафону «Світанок Світязя».Нагадаємо, у зв’язку з проведенням змагань, 11 серпня перекрили дорогу з села Світязь до села Пульмо з 04:30 до 11:00.Стартували Екомарафон (42, 195 км), Екопівмарафон (21 км) та Екоестафета (10,5 км х 3 + 10,695 км – 42,195 км) о 05.00 на центральному пляжі найглибшого озера України – Світязь. Трошки згодом розпочався забіг «EKO RUN» на 5 км.Фінішували учасники забігу «EKO RUN» (5 км) та Екопівмарафону (21 км).А напередодні – 10 серпня – відбувся транскордонний забіг «Пробіг Полісся», що має на меті поліпшити дружні стосунки із сусідньою Республікою Польща.За здоров’ям учасників і вболівальників та правопорядком на території проведення змагань стежать працівники Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області, представники Центру первинної медико-санітарної допомоги Любомльського і Шацького районів та Шацького районного сектору УДСНС України у Волинській області.