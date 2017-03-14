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На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО

На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
Стартував перший на Волині Екомарафон «Світанок Світязя». Участь зголосилися брати понад 200 людей. До слова, раніше забігів на понад 42 кілометри не відбувалися у Волинській області.

Про це повідомили у прес-службі Екомарафону «Світанок Світязя».

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням змагань, 11 серпня перекрили дорогу з села Світязь до села Пульмо з 04:30 до 11:00.

Стартували Екомарафон (42, 195 км), Екопівмарафон (21 км) та Екоестафета (10,5 км х 3 + 10,695 км – 42,195 км) о 05.00 на центральному пляжі найглибшого озера України – Світязь. Трошки згодом розпочався забіг «EKO RUN» на 5 км.

Фінішували учасники забігу «EKO RUN» (5 км) та Екопівмарафону (21 км).

А напередодні – 10 серпня – відбувся транскордонний забіг «Пробіг Полісся», що має на меті поліпшити дружні стосунки із сусідньою Республікою Польща.

За здоров’ям учасників і вболівальників та правопорядком на території проведення змагань стежать працівники Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області, представники Центру первинної медико-санітарної допомоги Любомльського і Шацького районів та Шацького районного сектору УДСНС України у Волинській області.

На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО

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Теги: марафон, Волинь
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