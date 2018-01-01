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Покровський розказав, як треба витрачати гроші

Покровський розказав, як треба витрачати гроші
Співвласник РЦ «Промінь» Андрій Покровський переконаний, що гроші потрібно не лише правильно заробляти, а й витрачати з користю.

Про це повідомляє Конкурент.

«Я намагаюся це робити так, щоб інші люди якимось чином теж могли скористатися моїми коштами. Прибутки я завжди стараюся вкладати у якісь соціальні проекти», – зазначив чоловік.

Покровський вважає, що бізнес повинен бути соціально-відповідальним та дбати про регіон, в якому розвивається.

«Ми маємо усвідомити, що наш дім – це не лише квартира чи будинок за парканом. Це й автомобільна дорога, і тротуар, і освітлення, і зелені насадження. Це все наша оселя. Ті бізнесмени, які роблять інфраструктуру за парканом, забуваючи про інфраструктуру перед парканом, дуже дивують мене», – заявив бізнесмен.

«Потрібно отримувати задоволення від того, що, заробляючи гроші, можна покращити місто для своєї родини, друзів, однокласників, одногрупників і взагалі всіх людей», – резюмував він.


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Теги: Андрій Покровський, гроші
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