Покровський розказав, як треба витрачати гроші





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«Я намагаюся це робити так, щоб інші люди якимось чином теж могли скористатися моїми коштами. Прибутки я завжди стараюся вкладати у якісь соціальні проекти», – зазначив чоловік.



Покровський вважає, що бізнес повинен бути соціально-відповідальним та дбати про регіон, в якому розвивається.



«Ми маємо усвідомити, що наш дім – це не лише квартира чи будинок за парканом. Це й автомобільна дорога, і тротуар, і освітлення, і зелені насадження. Це все наша оселя. Ті бізнесмени, які роблять інфраструктуру за парканом, забуваючи про інфраструктуру перед парканом, дуже дивують мене», – заявив бізнесмен.



«Потрібно отримувати задоволення від того, що, заробляючи гроші, можна покращити місто для своєї родини, друзів, однокласників, одногрупників і взагалі всіх людей», – резюмував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співвласник РЦ «Промінь» Андрій Покровський переконаний, що гроші потрібно не лише правильно заробляти, а й витрачати з користю.Про це повідомляє Конкурент «Я намагаюся це робити так, щоб інші люди якимось чином теж могли скористатися моїми коштами. Прибутки я завжди стараюся вкладати у якісь соціальні проекти», – зазначив чоловік.Покровський вважає, що бізнес повинен бути соціально-відповідальним та дбати про регіон, в якому розвивається.«Ми маємо усвідомити, що наш дім – це не лише квартира чи будинок за парканом. Це й автомобільна дорога, і тротуар, і освітлення, і зелені насадження. Це все наша оселя. Ті бізнесмени, які роблять інфраструктуру за парканом, забуваючи про інфраструктуру перед парканом, дуже дивують мене», – заявив бізнесмен.«Потрібно отримувати задоволення від того, що, заробляючи гроші, можна покращити місто для своєї родини, друзів, однокласників, одногрупників і взагалі всіх людей», – резюмував він.

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