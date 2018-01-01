Змінився час прибуття кортежу із тілами волинських бійців
Сьогодні, 09:56
Небайдужих волинян закликають зустріти траурний кортеж із тілами військових, які загинули у зоні проведення ООС.
Щоправда, змінився час прибуття кортежу, - йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.
Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха прибуде на Волинь сьогодні, 11 серпня.
Щоправда, змінився час прибуття кортежу. Його зустрічатимуть на Цуманському посту об 11.00, а не 10:00, як анонсувалося раніше.
У центрі Луцька відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору та громадська панахида.
Активісти також опублікували маршрут слідування:
10:00 Рівненське кільце - 11:00 Цуманський пост - 12:00 Луцьк (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.
Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно о 21:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.
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Щоправда, змінився час прибуття кортежу, - йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.
Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха прибуде на Волинь сьогодні, 11 серпня.
Щоправда, змінився час прибуття кортежу. Його зустрічатимуть на Цуманському посту об 11.00, а не 10:00, як анонсувалося раніше.
У центрі Луцька відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору та громадська панахида.
Активісти також опублікували маршрут слідування:
10:00 Рівненське кільце - 11:00 Цуманський пост - 12:00 Луцьк (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.
Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно о 21:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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