вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Змінився час прибуття кортежу із тілами волинських бійців

Змінився час прибуття кортежу із тілами волинських бійців
Небайдужих волинян закликають зустріти траурний кортеж із тілами військових, які загинули у зоні проведення ООС.

Щоправда, змінився час прибуття кортежу, - йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.

Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха прибуде на Волинь сьогодні, 11 серпня.

Щоправда, змінився час прибуття кортежу. Його зустрічатимуть на Цуманському посту об 11.00, а не 10:00, як анонсувалося раніше.

У центрі Луцька відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору та громадська панахида.

Активісти також опублікували маршрут слідування:

10:00 Рівненське кільце - 11:00 Цуманський пост - 12:00 Луцьк (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.


Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно о 21:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, ООС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Змінився час прибуття кортежу із тілами волинських бійців
Сьогодні, 09:56
Покровський розказав, як треба витрачати гроші
Сьогодні, 09:36
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО
Сьогодні, 09:09
Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Схожі новини
Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра
10 серпень, 21:09
На сході від кулі снайпера загинув волинянин На сході від кулі снайпера загинув волинянин
12 червень, 20:13
Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
10 серпень, 13:31
На Сході загинув лучанин На Сході загинув лучанин
09 серпень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Змінився час прибуття кортежу із тілами волинських бійців
Сьогодні, 09:56
 0
Покровський розказав, як треба витрачати гроші
Сьогодні, 09:36
 0
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
Сьогодні, 09:30
 0
Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО
Сьогодні, 09:09
 0
Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
 0
Медіа
відео
1/8