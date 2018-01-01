КАМАЗ протаранив мікроавтобус: загинули 5 дітей і 1 дорослий





Про це повідомляє прес-служба МВС на сторінці у Facebook.



«Стосовно 31-річного мешканця Донеччини прийнято рішення про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.



У МВС також уточнили: внаслідок ДТП загинули 6 людей, серед яких 5 - діти. Ще 12 пасажирів зазнали поранень. Про стан їхнього здоров'я наразі детальна інформація не розголошується.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські затримали водія вантажівки, що влетів у мікроавтобус на Запоріжжі. У результаті ДТП загинули 6 осіб, із них 5 - діти.Про це повідомляє прес-служба МВС на сторінці у Facebook.«Стосовно 31-річного мешканця Донеччини прийнято рішення про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.У МВС також уточнили: внаслідок ДТП загинули 6 людей, серед яких 5 - діти. Ще 12 пасажирів зазнали поранень. Про стан їхнього здоров'я наразі детальна інформація не розголошується.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію