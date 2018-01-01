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КАМАЗ протаранив мікроавтобус: загинули 5 дітей і 1 дорослий

КАМАЗ протаранив мікроавтобус: загинули 5 дітей і 1 дорослий
Поліцейські затримали водія вантажівки, що влетів у мікроавтобус на Запоріжжі. У результаті ДТП загинули 6 осіб, із них 5 - діти.

Про це повідомляє прес-служба МВС на сторінці у Facebook.

«Стосовно 31-річного мешканця Донеччини прийнято рішення про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

У МВС також уточнили: внаслідок ДТП загинули 6 людей, серед яких 5 - діти. Ще 12 пасажирів зазнали поранень. Про стан їхнього здоров'я наразі детальна інформація не розголошується.

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Теги: ДТП, смерть
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