Тиха краса: милі фото світанку на Світязі
Сьогодні, 12:52
Волинський фотограф Володимир Стельмах опублікував світлини світанку на озері Світязь.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
«Сьогоднішній світанок після нічного дощику. Повний штиль на озері, з водички виходити не хочеться...» - йдеться у коментарі до фотографій.
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Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
«Сьогоднішній світанок після нічного дощику. Повний штиль на озері, з водички виходити не хочеться...» - йдеться у коментарі до фотографій.
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