Тиха краса: милі фото світанку на Світязі





Про це він написав у соціальній мережі Facebook.



«Сьогоднішній світанок після нічного дощику. Повний штиль на озері, з водички виходити не хочеться...» - йдеться у коментарі до фотографій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотограф Володимир Стельмах опублікував світлини світанку на озері Світязь.Про це він написав у соціальній мережі Facebook.«Сьогоднішній світанок після нічного дощику. Повний штиль на озері, з водички виходити не хочеться...» - йдеться у коментарі до фотографій.

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