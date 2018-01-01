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Тиха краса: милі фото світанку на Світязі

Тиха краса: милі фото світанку на Світязі
Волинський фотограф Володимир Стельмах опублікував світлини світанку на озері Світязь.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

«Сьогоднішній світанок після нічного дощику. Повний штиль на озері, з водички виходити не хочеться...» - йдеться у коментарі до фотографій.

Тиха краса: милі фото світанку на Світязі
Тиха краса: милі фото світанку на Світязі


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Теги: Світязь, відпочинок
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