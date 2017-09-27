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Поляку, в якого на Волині вилучили ніж, загрожує 3 роки тюрми

Поляку, в якого на Волині вилучили ніж, загрожує 3 роки тюрми
На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники виявили у громадянина Польщі ніж, схожий на холодну зброю. За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі в автомобілі Peugeot, за кермом якого перебував 67-річний громадянин сусідньої держави, прикордонники виявили ніж. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції.

Ніж вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Поляку, в якого на Волині вилучили ніж, загрожує 3 роки тюрми
Поляку, в якого на Волині вилучили ніж, загрожує 3 роки тюрми

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Теги: зброя, Волинь
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