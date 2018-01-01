Папа Римський зустрівся із дітками волинських бійців. ФОТО

На зустрічі із Папою Римськимпобували 5 дітей учасників АТО із Волині.Про це повідомили у прес-центрі «Волиньобленерго».У Ватикані завершився черговий етап міжнародного дитячого проекту, до якого долучилося керівництво енергетичної компанії. Діти урочисто подарували «Книгу Добра» Папі Франциску, в яку вклали частинку своїх дитячих сердець.Благодійний соціальний проект підтримали, міністр закордонних справ,, Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та Івано-Франківській області та, керівник Центру української культури в Естонії.Майже два роки діти працювали над створенням шедевру не покладаючи рук. З початку зародження ідеї «Волиньобленерго» усіляко підтримувало та допомагало дитячим талантам, постійно сприяло розвитку проекту та втіленню його у життя.У заході взяли участь 300 тисяч відвідувачів з усіх куточків України. Загальна аудієнція з Папою Франциском налічувала сотню юних авторів, з Волині дійство відвідали п'ять дітей учасників АТО. Маленькі трудівники, одягнені у вишиванки, під чарівний спів української пісні подарували Папі Римському власну «Книгу Добра».У цьому унікальному виданні, виготовленому вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії про добро, зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті. Нагадаємо, щоб потрапити у сотню найкращих та бути присутніми на врученні Книги, діти надсилали історії про добро до редакційної колегії проекту та створювали ілюстрації до цих творів.«Це історія про солдатів, які подарували мені олівці», - ділиться секретами із Книги, один з учасників проекту. Також юний талант презентував Папі Франциску голуба з солі, якого привіз із зони АТО.Проект «Книга Добра» покликаний надихати на перемоги та добрі починання в усьому світі.