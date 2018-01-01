Папа Римський зустрівся із дітками волинських бійців. ФОТО
Сьогодні, 10:58
На зустрічі із Папою Римським Франциском побували 5 дітей учасників АТО із Волині.
Про це повідомили у прес-центрі «Волиньобленерго».
У Ватикані завершився черговий етап міжнародного дитячого проекту, до якого долучилося керівництво енергетичної компанії. Діти урочисто подарували «Книгу Добра» Папі Франциску, в яку вклали частинку своїх дитячих сердець.
Благодійний соціальний проект підтримали Павло Клімкін, міністр закордонних справ, Василь Вишиванюк, Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та Івано-Франківській області та Анатолій Лютюк, керівник Центру української культури в Естонії.
Майже два роки діти працювали над створенням шедевру не покладаючи рук. З початку зародження ідеї «Волиньобленерго» усіляко підтримувало та допомагало дитячим талантам, постійно сприяло розвитку проекту та втіленню його у життя.
У заході взяли участь 300 тисяч відвідувачів з усіх куточків України. Загальна аудієнція з Папою Франциском налічувала сотню юних авторів, з Волині дійство відвідали п'ять дітей учасників АТО. Маленькі трудівники, одягнені у вишиванки, під чарівний спів української пісні подарували Папі Римському власну «Книгу Добра».
У цьому унікальному виданні, виготовленому вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії про добро, зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті. Нагадаємо, щоб потрапити у сотню найкращих та бути присутніми на врученні Книги, діти надсилали історії про добро до редакційної колегії проекту та створювали ілюстрації до цих творів.
«Це історія про солдатів, які подарували мені олівці», - ділиться секретами із Книги Марк, один з учасників проекту. Також юний талант презентував Папі Франциску голуба з солі, якого привіз із зони АТО.
Проект «Книга Добра» покликаний надихати на перемоги та добрі починання в усьому світі.
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Про це повідомили у прес-центрі «Волиньобленерго».
У Ватикані завершився черговий етап міжнародного дитячого проекту, до якого долучилося керівництво енергетичної компанії. Діти урочисто подарували «Книгу Добра» Папі Франциску, в яку вклали частинку своїх дитячих сердець.
Благодійний соціальний проект підтримали Павло Клімкін, міністр закордонних справ, Василь Вишиванюк, Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та Івано-Франківській області та Анатолій Лютюк, керівник Центру української культури в Естонії.
Майже два роки діти працювали над створенням шедевру не покладаючи рук. З початку зародження ідеї «Волиньобленерго» усіляко підтримувало та допомагало дитячим талантам, постійно сприяло розвитку проекту та втіленню його у життя.
У заході взяли участь 300 тисяч відвідувачів з усіх куточків України. Загальна аудієнція з Папою Франциском налічувала сотню юних авторів, з Волині дійство відвідали п'ять дітей учасників АТО. Маленькі трудівники, одягнені у вишиванки, під чарівний спів української пісні подарували Папі Римському власну «Книгу Добра».
У цьому унікальному виданні, виготовленому вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії про добро, зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті. Нагадаємо, щоб потрапити у сотню найкращих та бути присутніми на врученні Книги, діти надсилали історії про добро до редакційної колегії проекту та створювали ілюстрації до цих творів.
«Це історія про солдатів, які подарували мені олівці», - ділиться секретами із Книги Марк, один з учасників проекту. Також юний талант презентував Папі Франциску голуба з солі, якого привіз із зони АТО.
Проект «Книга Добра» покликаний надихати на перемоги та добрі починання в усьому світі.
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