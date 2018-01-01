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Поліція безсила перед мажором, який погрожує журналістці. ВІДЕО

Поліція безсила перед мажором, який погрожує журналістці. ВІДЕО
Рівненського мажора Андрія Бузинарського патрульні вже вчетверте затримують за керування у стані сп’яніння.

Про це у соціальній мережі Facebook написала журналістка Інна Білецька.

Вона опублікувала відео, на якому мажор із нахабним виразом обличчя погрожував журналістці.

«Це Андрій. У Андрія вилучили посвідчення водія. У Андрія немає техпаспорта. Андрія вчетверте оформляють по 130. Сьогодні це ДТП і 2,14 проміле алкоголю. Раніше були наркотики. Чоловік, в чию машину він в‘їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню.

Я питаю Андрія, що він вживав – алкоголь чи наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені п.зда. Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене уб‘ють.

І Андрій не боїться. Бо після трьох 130-х він досі за кермом. І йому нічого не є. Від нього дуже смердить алкоголем і йому байдуже. Прізвище Андрія – Бузинарський. Його тато очолював Український вибір Медведчука на Рівненщині. А на початку війни – відділ спецоперацій МВС.

Його тато постріляв з вогнепальної зброї людей на трасі Київ-Чоп. І йому нічого не було. Юрій Луценко, Сергій Князєв, мені боятися? В цій країні можуть дати раду хоча б таким?» - йдеться в дописі Інни Білецької.



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Теги: мажор, журналісти, поліція, скандал
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