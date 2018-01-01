Поліція безсила перед мажором, який погрожує журналістці. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Рівненського мажора Андрія Бузинарського патрульні вже вчетверте затримують за керування у стані сп’яніння.
Про це у соціальній мережі Facebook написала журналістка Інна Білецька.
Вона опублікувала відео, на якому мажор із нахабним виразом обличчя погрожував журналістці.
«Це Андрій. У Андрія вилучили посвідчення водія. У Андрія немає техпаспорта. Андрія вчетверте оформляють по 130. Сьогодні це ДТП і 2,14 проміле алкоголю. Раніше були наркотики. Чоловік, в чию машину він в‘їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню.
Я питаю Андрія, що він вживав – алкоголь чи наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені п.зда. Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене уб‘ють.
І Андрій не боїться. Бо після трьох 130-х він досі за кермом. І йому нічого не є. Від нього дуже смердить алкоголем і йому байдуже. Прізвище Андрія – Бузинарський. Його тато очолював Український вибір Медведчука на Рівненщині. А на початку війни – відділ спецоперацій МВС.
Його тато постріляв з вогнепальної зброї людей на трасі Київ-Чоп. І йому нічого не було. Юрій Луценко, Сергій Князєв, мені боятися? В цій країні можуть дати раду хоча б таким?» - йдеться в дописі Інни Білецької.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала журналістка Інна Білецька.
Вона опублікувала відео, на якому мажор із нахабним виразом обличчя погрожував журналістці.
«Це Андрій. У Андрія вилучили посвідчення водія. У Андрія немає техпаспорта. Андрія вчетверте оформляють по 130. Сьогодні це ДТП і 2,14 проміле алкоголю. Раніше були наркотики. Чоловік, в чию машину він в‘їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню.
Я питаю Андрія, що він вживав – алкоголь чи наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені п.зда. Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене уб‘ють.
І Андрій не боїться. Бо після трьох 130-х він досі за кермом. І йому нічого не є. Від нього дуже смердить алкоголем і йому байдуже. Прізвище Андрія – Бузинарський. Його тато очолював Український вибір Медведчука на Рівненщині. А на початку війни – відділ спецоперацій МВС.
Його тато постріляв з вогнепальної зброї людей на трасі Київ-Чоп. І йому нічого не було. Юрій Луценко, Сергій Князєв, мені боятися? В цій країні можуть дати раду хоча б таким?» - йдеться в дописі Інни Білецької.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Як немає кари людської на таких. Бог покарає в свій час... І покарання Його буде справедливим!
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