Поліція безсила перед мажором, який погрожує журналістці. ВІДЕО

Рівненського мажорапатрульні вже вчетверте затримують за керування у стані сп’яніння.Про це у соціальній мережі Facebook написала журналісткаВона опублікувала відео, на якому мажор із нахабним виразом обличчя погрожував журналістці.«Це Андрій. У Андрія вилучили посвідчення водія. У Андрія немає техпаспорта. Андрія вчетверте оформляють по 130. Сьогодні це ДТП і 2,14 проміле алкоголю. Раніше були наркотики. Чоловік, в чию машину він в‘їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню.Я питаю Андрія, що він вживав – алкоголь чи наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені п.зда. Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене уб‘ють.І Андрій не боїться. Бо після трьох 130-х він досі за кермом. І йому нічого не є. Від нього дуже смердить алкоголем і йому байдуже. Прізвище Андрія – Бузинарський. Його тато очолював Український вибір Медведчука на Рівненщині. А на початку війни – відділ спецоперацій МВС.Його тато постріляв з вогнепальної зброї людей на трасі Київ-Чоп. І йому нічого не було., мені боятися? В цій країні можуть дати раду хоча б таким?» - йдеться в дописі Інни Білецької.