Діти поцупили у луцькій крамниці iPhone. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
Двоє хлопчиків у Луцьку вкрали з вітрини недешевий смартфон – iPhone 6. Один з них дістав його з вітрини та передав іншому, після чого діти швидко покинули магазин.
Про це в соцмережі повідомив Віталій Висоцький, - пишуть Волинські новини.
«В одному із магазинів з технікою було вчинено крадіжку цими двома юнаками! Якщо хтось можливо впізнає цих двох хлопчин, велике прохання повідомте за телефоном 0687129767», - зазначає автор.
Інцидент, ймовірно, трапився в магазині «Ябко», що на вулиці Лесі Українки. Зі слів автора відео діти поцупили недешевий iPhone 6 64gbSpaceGray.
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Про це в соцмережі повідомив Віталій Висоцький, - пишуть Волинські новини.
«В одному із магазинів з технікою було вчинено крадіжку цими двома юнаками! Якщо хтось можливо впізнає цих двох хлопчин, велике прохання повідомте за телефоном 0687129767», - зазначає автор.
Інцидент, ймовірно, трапився в магазині «Ябко», що на вулиці Лесі Українки. Зі слів автора відео діти поцупили недешевий iPhone 6 64gbSpaceGray.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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