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Діти поцупили у луцькій крамниці iPhone. ВІДЕО

Діти поцупили у луцькій крамниці iPhone. ВІДЕО
Двоє хлопчиків у Луцьку вкрали з вітрини недешевий смартфон – iPhone 6. Один з них дістав його з вітрини та передав іншому, після чого діти швидко покинули магазин.

Про це в соцмережі повідомив Віталій Висоцький, - пишуть Волинські новини.

«В одному із магазинів з технікою було вчинено крадіжку цими двома юнаками! Якщо хтось можливо впізнає цих двох хлопчин, велике прохання повідомте за телефоном 0687129767», - зазначає автор.

Інцидент, ймовірно, трапився в магазині «Ябко», що на вулиці Лесі Українки. Зі слів автора відео діти поцупили недешевий iPhone 6 64gbSpaceGray.


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Теги: крадіжка, Луцьк
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