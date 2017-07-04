Діти переселенців безплатно їздитимуть у луцьких тролейбусах

У Луцьку можуть надати право безкоштовного проїзду у тролейбусах дітям громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС.Відповідний проект рішення опублікували на сайті Луцької міськради.У проекті рішення виконкому пропонується з 1 вересня до 31 грудня забезпечити безкоштовний проїзд у тролейбусах «дітей шкільного віку громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил до міста Луцька».Департамент фінансів та бюджету міської ради має передбачити кошти в бюджеті міста на придбання відповідних проїзних документів на підставі розрахунків, наданих управлінням освіти.