Діти переселенців безплатно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 11:55
У Луцьку можуть надати право безкоштовного проїзду у тролейбусах дітям громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС.
Відповідний проект рішення опублікували на сайті Луцької міськради.
У проекті рішення виконкому пропонується з 1 вересня до 31 грудня забезпечити безкоштовний проїзд у тролейбусах «дітей шкільного віку громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил до міста Луцька».
Департамент фінансів та бюджету міської ради має передбачити кошти в бюджеті міста на придбання відповідних проїзних документів на підставі розрахунків, наданих управлінням освіти.
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Відповідний проект рішення опублікували на сайті Луцької міськради.
У проекті рішення виконкому пропонується з 1 вересня до 31 грудня забезпечити безкоштовний проїзд у тролейбусах «дітей шкільного віку громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил до міста Луцька».
Департамент фінансів та бюджету міської ради має передбачити кошти в бюджеті міста на придбання відповідних проїзних документів на підставі розрахунків, наданих управлінням освіти.
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