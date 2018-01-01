Закриту школу на Волині реорганізують у магазин





Про це повідомляє



Голова РДА Наталія Василець та голова райради Роман Гук неодноразово наголошували, що це саме реорганізація закладу, а не закриття. Тобто, коли в селі почне збільшуватися кількість учнів, тоді ж заклад зможе відновити роботу.



Через два роки, про відновлення школи ніхто не говорить. А на сходах селян стало відомо, що до жителів дійшли чутки про купівлю приміщення колишньої школи депутатом райради Валерієм Шпуром.



Ці чутки стали новиною і для сільського голови Юрія Ковальчука. Після телефонного дзвінка до колишньої школи приїхав сам депутат райради. Шпур розповів, що наразі триває документальне оформлення та підтвердив інформацію, що в майбутньому планує відкрити тут магазин.



Селяни зраділи цій новині, адже в населеному пункті немає жодного магазину.



«У нас нічого немає. Школу закрили. Магазину немає. Хай ще ФАП закриють,» – з іронією говорили жінки.



Отримавши підтвердження інформації, що скоро в селі Яковичі з’явиться власний магазин, жінки звернулися до Валерія Шпура, щоб він якомога швидше розпочинав роботу, мовляв, «нам і пряник немає де купити, а хліб машина привозить». Жінки зраділи, що чутки виявилися дійсністю, адже не вірять, що хтось буде відновлювати навчальний заклад.



Шпур наголосив, що потрібно витримати процедуру з оформленням документів. Коли ж отримає всі дозволи, тоді і запрацює магазин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Яковичі на Волині під приводом реорганізації малокомплектного навчального закладу закрили школу, на місці якої зараз може постати магазин.Про це повідомляє Буг Голова РДАта голова райрадинеодноразово наголошували, що це саме реорганізація закладу, а не закриття. Тобто, коли в селі почне збільшуватися кількість учнів, тоді ж заклад зможе відновити роботу.Через два роки, про відновлення школи ніхто не говорить. А на сходах селян стало відомо, що до жителів дійшли чутки про купівлю приміщення колишньої школи депутатом райрадиЦі чутки стали новиною і для сільського голови. Після телефонного дзвінка до колишньої школи приїхав сам депутат райради. Шпур розповів, що наразі триває документальне оформлення та підтвердив інформацію, що в майбутньому планує відкрити тут магазин.Селяни зраділи цій новині, адже в населеному пункті немає жодного магазину.«У нас нічого немає. Школу закрили. Магазину немає. Хай ще ФАП закриють,» – з іронією говорили жінки.Отримавши підтвердження інформації, що скоро в селі Яковичі з’явиться власний магазин, жінки звернулися до Валерія Шпура, щоб він якомога швидше розпочинав роботу, мовляв, «нам і пряник немає де купити, а хліб машина привозить». Жінки зраділи, що чутки виявилися дійсністю, адже не вірять, що хтось буде відновлювати навчальний заклад.Шпур наголосив, що потрібно витримати процедуру з оформленням документів. Коли ж отримає всі дозволи, тоді і запрацює магазин.

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