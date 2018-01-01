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«Ключ від туалєта»: курйоз на прямому ефірі з «Бандерштату». ВІДЕО

«Ключ від туалєта»: курйоз на прямому ефірі з «Бандерштату». ВІДЕО
У мережі з’явилося кумедне відео із курйозним випадком у прямому ефірі на фестивалі «Бандерштат».

Відео опублікували на сторінці «ALEXJAZZ» у соціальній мережі Facebook.

Під час розмови у прямому ефірі «Суспільного. Волинь» на фестивалі українського духу «Бандерштат» несподівано за кадром пролунало запитання: «Скажіть, будь ласка, а від туалєта є ключ в когось?»

Учасники ефіру на це питання відреагували з гумором.




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Теги: курйоз, Луцьк
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