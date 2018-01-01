«Ключ від туалєта»: курйоз на прямому ефірі з «Бандерштату». ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
У мережі з’явилося кумедне відео із курйозним випадком у прямому ефірі на фестивалі «Бандерштат».
Відео опублікували на сторінці «ALEXJAZZ» у соціальній мережі Facebook.
Під час розмови у прямому ефірі «Суспільного. Волинь» на фестивалі українського духу «Бандерштат» несподівано за кадром пролунало запитання: «Скажіть, будь ласка, а від туалєта є ключ в когось?»
Учасники ефіру на це питання відреагували з гумором.
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Відео опублікували на сторінці «ALEXJAZZ» у соціальній мережі Facebook.
Під час розмови у прямому ефірі «Суспільного. Волинь» на фестивалі українського духу «Бандерштат» несподівано за кадром пролунало запитання: «Скажіть, будь ласка, а від туалєта є ключ в когось?»
Учасники ефіру на це питання відреагували з гумором.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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