«Ключ від туалєта»: курйоз на прямому ефірі з «Бандерштату». ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці «ALEXJAZZ» у соціальній мережі Facebook.



Під час розмови у прямому ефірі «Суспільного. Волинь» на фестивалі українського духу «Бандерштат» несподівано за кадром пролунало запитання: «Скажіть, будь ласка, а від туалєта є ключ в когось?»



Учасники ефіру на це питання відреагували з гумором.









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