Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського
Сьогодні, 13:01
Кортеж із тілом загиблого в зоні ООС військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха виїхав із Луцька до Каменя-Каширського.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, на Волині привезли тіла загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригади Андрія Єлістратова та 28-ї бригади Сергія Цепуха.
Прощання із Андрієм Єлістратовим відбудеться в Луцьку, а кортеж із тілом Сергія Цепуха попрямував до Каменя-Каширського. На подвір’ї кафедрального Свято-Троїцького собору помолилися за упокій його душі.
Тіло загиблого Героя на батьківщину везуть бойові побратими.
Парамедик Любава Дроган розповіла, що хлопець був у одній з найгарячіших точок — Мар'їнці. Він був медиком, рятував поранених бійців.
Загинув Сергій Цепух від кулі снайпера.
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.
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Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, на Волині привезли тіла загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригади Андрія Єлістратова та 28-ї бригади Сергія Цепуха.
Прощання із Андрієм Єлістратовим відбудеться в Луцьку, а кортеж із тілом Сергія Цепуха попрямував до Каменя-Каширського. На подвір’ї кафедрального Свято-Троїцького собору помолилися за упокій його душі.
Тіло загиблого Героя на батьківщину везуть бойові побратими.
Парамедик Любава Дроган розповіла, що хлопець був у одній з найгарячіших точок — Мар'їнці. Він був медиком, рятував поранених бійців.
Загинув Сергій Цепух від кулі снайпера.
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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