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Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського

Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського
Кортеж із тілом загиблого в зоні ООС військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха виїхав із Луцька до Каменя-Каширського.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, на Волині привезли тіла загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригади Андрія Єлістратова та 28-ї бригади Сергія Цепуха.

Прощання із Андрієм Єлістратовим відбудеться в Луцьку, а кортеж із тілом Сергія Цепуха попрямував до Каменя-Каширського. На подвір’ї кафедрального Свято-Троїцького собору помолилися за упокій його душі.

Тіло загиблого Героя на батьківщину везуть бойові побратими.

Парамедик Любава Дроган розповіла, що хлопець був у одній з найгарячіших точок — Мар'їнці. Він був медиком, рятував поранених бійців.

Загинув Сергій Цепух від кулі снайпера.

У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.

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Теги: смерть, ООС, Волинь
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