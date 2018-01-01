Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського

Сергія Цепуха виїхав із Луцька до Каменя-Каширського.



Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, на Волині привезли тіла загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригади Андрія Єлістратова та 28-ї бригади Сергія Цепуха.



Прощання із Андрієм Єлістратовим відбудеться в Луцьку, а кортеж із тілом Сергія Цепуха попрямував до Каменя-Каширського. На подвір’ї кафедрального Свято-Троїцького собору помолилися за упокій його душі.



Тіло загиблого Героя на батьківщину везуть бойові побратими.



Парамедик Любава Дроган розповіла, що хлопець був у одній з найгарячіших точок — Мар'їнці. Він був медиком, рятував поранених бійців.



Загинув Сергій Цепух від кулі снайпера.



У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.

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