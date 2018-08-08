На Волині розшукують зниклого чоловіка





Мова йде про Віталія Спічака (1985 року народження), - інформує



«Вийшов з дому 08.08.2018 і не повернувся, допоможіть знайти, інвалід другої групи», – повідомила Ірина Спічак.



Будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка просять передавати у поліцію.





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