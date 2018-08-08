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На Волині розшукують зниклого чоловіка

На Волині розшукують зниклого чоловіка
На Волині розшукують чоловіка з 2 групою інвалідності, який вийшов з дому та не повернувся.

Мова йде про Віталія Спічака (1985 року народження), - інформує Перший.

«Вийшов з дому 08.08.2018 і не повернувся, допоможіть знайти, інвалід другої групи», – повідомила Ірина Спічак.

Будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка просять передавати у поліцію.

На Волині розшукують зниклого чоловіка

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Теги: розшук, Волинь
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