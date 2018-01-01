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Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО

Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
У Луцьку чоловік цеглою і бруківкою самостійно утрамбував ями на вулиці Гулака-Артемовського.

Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст Андрій Білан.

«Поки міська влада піариться на встановлених орошувачах, ініціативні лучани самостійно вирішують проблеми свого двору. Як от цей чоловік, який у вільний свій час латає ями дорожнього покриття у районі Гулака-Артемовського», - написав Білан.

Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО


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Теги: ремонт, дорога
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