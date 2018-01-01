Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку чоловік цеглою і бруківкою самостійно утрамбував ями на вулиці Гулака-Артемовського.
Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст Андрій Білан.
«Поки міська влада піариться на встановлених орошувачах, ініціативні лучани самостійно вирішують проблеми свого двору. Як от цей чоловік, який у вільний свій час латає ями дорожнього покриття у районі Гулака-Артемовського», - написав Білан.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст Андрій Білан.
«Поки міська влада піариться на встановлених орошувачах, ініціативні лучани самостійно вирішують проблеми свого двору. Як от цей чоловік, який у вільний свій час латає ями дорожнього покриття у районі Гулака-Артемовського», - написав Білан.
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