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На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО

На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
У господарстві мешканця Любешова незвична ситуація: кошенят «няньчить» кабан.

Про це повідомляє Район. Любешів.

У Любешові на Волині кішка, виходячи на лови, «залишає» своє потомство на кабана. Кошенятам так сподобалася незвичайна «нянька», що ліпшого місця, ніж її широка й тепла спина, поки їхня мама десь пантрує на мишок, годі шукати.

«Кішка сусідська, але чомусь привела кошенят у нашому хліві, в ожереді із соломою, біля свинячої «кучки». Підрісши, кошенята стали вилазити крізь дірку до кабана. Я побоювався, що той може їх подушити або і пожерти. Тож яким було здивування, як одного разу уздрів малих пустунів зверху на кабанові» – розповів мешканець Любешева Микола, у господарстві якого і трапилася така «оказія».

На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО

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Теги: курйоз, Волинь
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