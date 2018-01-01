На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО





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У Любешові на Волині кішка, виходячи на лови, «залишає» своє потомство на кабана. Кошенятам так сподобалася незвичайна «нянька», що ліпшого місця, ніж її широка й тепла спина, поки їхня мама десь пантрує на мишок, годі шукати.



«Кішка сусідська, але чомусь привела кошенят у нашому хліві, в ожереді із соломою, біля свинячої «кучки». Підрісши, кошенята стали вилазити крізь дірку до кабана. Я побоювався, що той може їх подушити або і пожерти. Тож яким було здивування, як одного разу уздрів малих пустунів зверху на кабанові» – розповів мешканець Любешева Микола, у господарстві якого і трапилася така «оказія».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У господарстві мешканця Любешова незвична ситуація: кошенят «няньчить» кабан.Про це повідомляє Район. Любешів У Любешові на Волині кішка, виходячи на лови, «залишає» своє потомство на кабана. Кошенятам так сподобалася незвичайна «нянька», що ліпшого місця, ніж її широка й тепла спина, поки їхня мама десь пантрує на мишок, годі шукати.«Кішка сусідська, але чомусь привела кошенят у нашому хліві, в ожереді із соломою, біля свинячої «кучки». Підрісши, кошенята стали вилазити крізь дірку до кабана. Я побоювався, що той може їх подушити або і пожерти. Тож яким було здивування, як одного разу уздрів малих пустунів зверху на кабанові» – розповів мешканець Любешева, у господарстві якого і трапилася така «оказія».

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