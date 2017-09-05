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Мережі не витримують: у Ковелі щодня трапляється аварія на водопроводі

Мережі не витримують: у Ковелі щодня трапляється аварія на водопроводі
Упродовж двох минулих тижнів на мережах водопостачання у Ковелі сталося 16 аварійних ситуацій.

Про це пише Район. Ковель.

У «Ковельводоканалі» розповіли про аварії на мережах протягом двох минулих тижнів. За цей час на мережах водопостачання сталося 16 аварійних ситуацій.

Окрім того, на мережах водовідведення ліквідували 59 забоїв.

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Теги: каналізація, Ковель
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