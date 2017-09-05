Мережі не витримують: у Ковелі щодня трапляється аварія на водопроводі





Про це пише



У «Ковельводоканалі» розповіли про аварії на мережах протягом двох минулих тижнів. За цей час на мережах водопостачання сталося 16 аварійних ситуацій.



Окрім того, на мережах водовідведення ліквідували 59 забоїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж двох минулих тижнів на мережах водопостачання у Ковелі сталося 16 аварійних ситуацій.Про це пише Район. Ковель У «Ковельводоканалі» розповіли про аварії на мережах протягом двох минулих тижнів. За цей час на мережах водопостачання сталося 16 аварійних ситуацій.Окрім того, на мережах водовідведення ліквідували 59 забоїв.

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