Мережі не витримують: у Ковелі щодня трапляється аварія на водопроводі
Сьогодні, 18:47
Упродовж двох минулих тижнів на мережах водопостачання у Ковелі сталося 16 аварійних ситуацій.
Про це пише Район. Ковель.
У «Ковельводоканалі» розповіли про аварії на мережах протягом двох минулих тижнів. За цей час на мережах водопостачання сталося 16 аварійних ситуацій.
Окрім того, на мережах водовідведення ліквідували 59 забоїв.
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Про це пише Район. Ковель.
У «Ковельводоканалі» розповіли про аварії на мережах протягом двох минулих тижнів. За цей час на мережах водопостачання сталося 16 аварійних ситуацій.
Окрім того, на мережах водовідведення ліквідували 59 забоїв.
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