Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО

Муніципали продовжують демонтовувати «страшні сараї» у дворах на проспекті Перемоги, 25 у Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Дерев’яні конструкції багато років розташовувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів. Люди використовували їх не за призначенням, а у визначений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради термін, прибрати їх з території загального користування відмовлялись.Муніципали навантажили вантажівку різноманітного лахміття, що зберігалося в сараях. Весь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище.