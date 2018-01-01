вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО

Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують демонтовувати «страшні сараї» у дворах на проспекті Перемоги, 25 у Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Дерев’яні конструкції багато років розташовувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів. Люди використовували їх не за призначенням, а у визначений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради термін, прибрати їх з території загального користування відмовлялись.

Муніципали навантажили вантажівку різноманітного лахміття, що зберігалося в сараях. Весь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували відео незвичних змагань на Волині
Сьогодні, 20:23
Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Мережі не витримують: у Ковелі щодня трапляється аварія на водопроводі
Сьогодні, 18:47
Луцька лікарня витратить 5 мільйонів на рентген
Сьогодні, 18:09
На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції
06 серпень, 14:40
Мерія розгляне заборону муніципалам зносити кіоски в Луцьку Мерія розгляне заборону муніципалам зносити кіоски в Луцьку
02 серпень, 00:51
На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО
27 липень, 08:35
Біля «Гостинця» в Луцьку спіймали продавця сурогату Біля «Гостинця» в Луцьку спіймали продавця сурогату
26 липень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція
Сьогодні, 17:00
 1
Опублікували відео незвичних змагань на Волині
Сьогодні, 20:23
 0
Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:35
 0
Мережі не витримують: у Ковелі щодня трапляється аварія на водопроводі
Сьогодні, 18:47
 0
Луцька лікарня витратить 5 мільйонів на рентген
Сьогодні, 18:09
 0
Медіа
відео
1/8