Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Муніципали продовжують демонтовувати «страшні сараї» у дворах на проспекті Перемоги, 25 у Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Дерев’яні конструкції багато років розташовувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів. Люди використовували їх не за призначенням, а у визначений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради термін, прибрати їх з території загального користування відмовлялись.
Муніципали навантажили вантажівку різноманітного лахміття, що зберігалося в сараях. Весь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Дерев’яні конструкції багато років розташовувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів. Люди використовували їх не за призначенням, а у визначений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради термін, прибрати їх з території загального користування відмовлялись.
Муніципали навантажили вантажівку різноманітного лахміття, що зберігалося в сараях. Весь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище.
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