Без документів та під сонцем: на Волині продають м'ясо невідомого походження. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
У Рожищі ковбасу та м'ясо продають у 30-градусну спеку та просто неба.
На імпровізовані ятки журналісти натрапили випадково. Згодом з'ясували, що місцеві чиновники знають, навіть визнають, що товар – небезпечний, однак нічого не роблять, - йдеться у сюжеті ТСН.
Просто на вулиці, без холодильника, на спеці – ковбаса та м'ясо, у місті Рожище на Волині. Продавчиня чухає пікантні місця, далі перекладає ковбасу, а потім протирає її ганчіркою – з'являється покупець.
Що ж за ковбаса така, що її можна у таку спеку продавати?
«Свіжа. З польськими, все свіже», - зазначає продавець.
Інші ж продавці швидко свій товар ховають.
Який строк придатності ковбаси та м'яса, та звідки вони – не зізнаються.
Немає ні документів про походження, ані строку придатності, ані умов, в яких продукт зберігався.
«Хай травляться там, де миють. У Луцьку, в Києві. У нас не потравляться, не переживайте», - запевняєжінка.
Одні перехожі біжать повз, інші – спокушаються вуличним товаром.
«Всі м'ясокопчені та ковбасні вироби мають зберігатися з застосуванням холодильного обладнання. Тобто, з дотриманням температурних режимів», - розповів керівник Рівненського управління держспоживслужби Анатолій Сасовський.
А якщо продукти «засмагають» під сонцем, їхня дегустація може і до лікарні довести.
«Починаючи від кишкової палички, сальмонели, і навіть може розвиватися ботулізм», - продовжив посадовець.
Про самовільний ринок під сонцем тутешщні чиновники знають. Запевняють – вуличні ковбасні торговці непереможні. Навіть рейди в цій війні не рятують.
«На день, на півдня торгівля припинялася, коли є міліція, а на другий лень – потихеньку, потихеньку... Так і продають. Під ногами. Люди ходять, і воно все там лежить.
Якби могли, то б вже давно вплинули», - заявив заступник міського голови Рожища Віталій Поліщук.
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На імпровізовані ятки журналісти натрапили випадково. Згодом з'ясували, що місцеві чиновники знають, навіть визнають, що товар – небезпечний, однак нічого не роблять, - йдеться у сюжеті ТСН.
Просто на вулиці, без холодильника, на спеці – ковбаса та м'ясо, у місті Рожище на Волині. Продавчиня чухає пікантні місця, далі перекладає ковбасу, а потім протирає її ганчіркою – з'являється покупець.
Що ж за ковбаса така, що її можна у таку спеку продавати?
«Свіжа. З польськими, все свіже», - зазначає продавець.
Інші ж продавці швидко свій товар ховають.
Який строк придатності ковбаси та м'яса, та звідки вони – не зізнаються.
Немає ні документів про походження, ані строку придатності, ані умов, в яких продукт зберігався.
«Хай травляться там, де миють. У Луцьку, в Києві. У нас не потравляться, не переживайте», - запевняєжінка.
Одні перехожі біжать повз, інші – спокушаються вуличним товаром.
«Всі м'ясокопчені та ковбасні вироби мають зберігатися з застосуванням холодильного обладнання. Тобто, з дотриманням температурних режимів», - розповів керівник Рівненського управління держспоживслужби Анатолій Сасовський.
А якщо продукти «засмагають» під сонцем, їхня дегустація може і до лікарні довести.
«Починаючи від кишкової палички, сальмонели, і навіть може розвиватися ботулізм», - продовжив посадовець.
Про самовільний ринок під сонцем тутешщні чиновники знають. Запевняють – вуличні ковбасні торговці непереможні. Навіть рейди в цій війні не рятують.
«На день, на півдня торгівля припинялася, коли є міліція, а на другий лень – потихеньку, потихеньку... Так і продають. Під ногами. Люди ходять, і воно все там лежить.
Якби могли, то б вже давно вплинули», - заявив заступник міського голови Рожища Віталій Поліщук.
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Коментарі 2
І це щось змінить?! Завтра вони знову там стоятимуть, і чесатимуть, доречі журналісти ви ще після обіду підійдіть до того парку і гляньте що там лишили ті продавчині після себе-срач.. були зауваження та на їх ніякої реакції
Сьогодня проходила там все як завжди без змін
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