Без документів та під сонцем: на Волині продають м'ясо невідомого походження. ВІДЕО





На імпровізовані ятки журналісти натрапили випадково. Згодом з'ясували, що місцеві чиновники знають, навіть визнають, що товар – небезпечний, однак нічого не роблять, - йдеться у сюжеті



Просто на вулиці, без холодильника, на спеці – ковбаса та м'ясо, у місті Рожище на Волині. Продавчиня чухає пікантні місця, далі перекладає ковбасу, а потім протирає її ганчіркою – з'являється покупець.



Що ж за ковбаса така, що її можна у таку спеку продавати?



«Свіжа. З польськими, все свіже», - зазначає продавець.



Інші ж продавці швидко свій товар ховають.



Який строк придатності ковбаси та м'яса, та звідки вони – не зізнаються.



Немає ні документів про походження, ані строку придатності, ані умов, в яких продукт зберігався.



«Хай травляться там, де миють. У Луцьку, в Києві. У нас не потравляться, не переживайте», - запевняєжінка.



Одні перехожі біжать повз, інші – спокушаються вуличним товаром.



«Всі м'ясокопчені та ковбасні вироби мають зберігатися з застосуванням холодильного обладнання. Тобто, з дотриманням температурних режимів», - розповів керівник Рівненського управління держспоживслужби Анатолій Сасовський.



А якщо продукти «засмагають» під сонцем, їхня дегустація може і до лікарні довести.



«Починаючи від кишкової палички, сальмонели, і навіть може розвиватися ботулізм», - продовжив посадовець.



Про самовільний ринок під сонцем тутешщні чиновники знають. Запевняють – вуличні ковбасні торговці непереможні. Навіть рейди в цій війні не рятують.



«На день, на півдня торгівля припинялася, коли є міліція, а на другий лень – потихеньку, потихеньку... Так і продають. Під ногами. Люди ходять, і воно все там лежить.



Якби могли, то б вже давно вплинули», - заявив заступник міського голови Рожища Віталій Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі ковбасу та м'ясо продають у 30-градусну спеку та просто неба.На імпровізовані ятки журналісти натрапили випадково. Згодом з'ясували, що місцеві чиновники знають, навіть визнають, що товар – небезпечний, однак нічого не роблять, - йдеться у сюжеті ТСН Просто на вулиці, без холодильника, на спеці – ковбаса та м'ясо, у місті Рожище на Волині. Продавчиня чухає пікантні місця, далі перекладає ковбасу, а потім протирає її ганчіркою – з'являється покупець.Що ж за ковбаса така, що її можна у таку спеку продавати?«Свіжа. З польськими, все свіже», - зазначає продавець.Інші ж продавці швидко свій товар ховають.Який строк придатності ковбаси та м'яса, та звідки вони – не зізнаються.Немає ні документів про походження, ані строку придатності, ані умов, в яких продукт зберігався.«Хай травляться там, де миють. У Луцьку, в Києві. У нас не потравляться, не переживайте», - запевняєжінка.Одні перехожі біжать повз, інші – спокушаються вуличним товаром.«Всі м'ясокопчені та ковбасні вироби мають зберігатися з застосуванням холодильного обладнання. Тобто, з дотриманням температурних режимів», - розповів керівник Рівненського управління держспоживслужбиА якщо продукти «засмагають» під сонцем, їхня дегустація може і до лікарні довести.«Починаючи від кишкової палички, сальмонели, і навіть може розвиватися ботулізм», - продовжив посадовець.Про самовільний ринок під сонцем тутешщні чиновники знають. Запевняють – вуличні ковбасні торговці непереможні. Навіть рейди в цій війні не рятують.«На день, на півдня торгівля припинялася, коли є міліція, а на другий лень – потихеньку, потихеньку... Так і продають. Під ногами. Люди ходять, і воно все там лежить.Якби могли, то б вже давно вплинули», - заявив заступник міського голови Рожища

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію