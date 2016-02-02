В Україні подорожчає бензин





«Ціни на бензин ростуть через подорожчання нафтопродуктів і зростання курсу долара. Якщо гривня продовжить девальвувати, то ціни на бензин продовжать рости. Зокрема до кінця 2018 року ціни на бензин виростуть на 5%», – розповів економістОлександр Охріменко у коментарі виданню



Він уточнив, що поки проїзд в маршрутках дорожчати не буде. Але до зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання.



«Тарифи в цьому році на проїзд в маршрутках вже піднімали. Його як правило підвищують раз на рік. До зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання проїзду в маршрутках», – резюмував Охріменко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця 2018 року в Україні виростуть ціни на бензин.«Ціни на бензин ростуть через подорожчання нафтопродуктів і зростання курсу долара. Якщо гривня продовжить девальвувати, то ціни на бензин продовжать рости. Зокрема до кінця 2018 року ціни на бензин виростуть на 5%», – розповів економісту коментарі виданню ГолосUA Він уточнив, що поки проїзд в маршрутках дорожчати не буде. Але до зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання.«Тарифи в цьому році на проїзд в маршрутках вже піднімали. Його як правило підвищують раз на рік. До зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання проїзду в маршрутках», – резюмував Охріменко.

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