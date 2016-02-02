В Україні подорожчає бензин
Сьогодні, 03:15
До кінця 2018 року в Україні виростуть ціни на бензин.
«Ціни на бензин ростуть через подорожчання нафтопродуктів і зростання курсу долара. Якщо гривня продовжить девальвувати, то ціни на бензин продовжать рости. Зокрема до кінця 2018 року ціни на бензин виростуть на 5%», – розповів економістОлександр Охріменко у коментарі виданню ГолосUA.
Він уточнив, що поки проїзд в маршрутках дорожчати не буде. Але до зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання.
«Тарифи в цьому році на проїзд в маршрутках вже піднімали. Його як правило підвищують раз на рік. До зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання проїзду в маршрутках», – резюмував Охріменко.
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«Ціни на бензин ростуть через подорожчання нафтопродуктів і зростання курсу долара. Якщо гривня продовжить девальвувати, то ціни на бензин продовжать рости. Зокрема до кінця 2018 року ціни на бензин виростуть на 5%», – розповів економістОлександр Охріменко у коментарі виданню ГолосUA.
Він уточнив, що поки проїзд в маршрутках дорожчати не буде. Але до зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання.
«Тарифи в цьому році на проїзд в маршрутках вже піднімали. Його як правило підвищують раз на рік. До зими, якщо ціни на бензин продовжать рости, може статися чергове подорожчання проїзду в маршрутках», – резюмував Охріменко.
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