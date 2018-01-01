Розшукують волинянина, який пішов з дому і зник. ФОТО

Віталій Володимирович Спічак. Чоловік має другу групу інвалідності.



Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак.



Зазначають, що чоловік зник 8 серпня.



Має другу групу інвалідності.



Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.



Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зник мешканець Володимира-Волинського. Чоловік має другу групу інвалідності.Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак.Зазначають, що чоловік зник 8 серпня.Має другу групу інвалідності.Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.

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