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Розшукують волинянина, який пішов з дому і зник. ФОТО

Розшукують волинянина, який пішов з дому і зник. ФОТО
Зник мешканець Володимира-Волинського Віталій Володимирович Спічак. Чоловік має другу групу інвалідності.

Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак.

Зазначають, що чоловік зник 8 серпня.

Має другу групу інвалідності.

Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.

Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.
Розшукують волинянина, який пішов з дому і зник. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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