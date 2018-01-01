З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 01:12
З двору, що на вулиці Євгена Коновальця, не вивозять сміття.
Про це на порталі «Відкрите місто» написав Андрій Білан.
«Вже декілька днів, по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору ПЕТ-пляшок.
На дворі літо і люди втомились ловити «аромати» сміття!» – зауважує чоловік.
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Про це на порталі «Відкрите місто» написав Андрій Білан.
«Вже декілька днів, по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору ПЕТ-пляшок.
На дворі літо і люди втомились ловити «аромати» сміття!» – зауважує чоловік.
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