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З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО

З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО
З двору, що на вулиці Євгена Коновальця, не вивозять сміття.

Про це на порталі «Відкрите місто» написав Андрій Білан.

«Вже декілька днів, по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору ПЕТ-пляшок.

На дворі літо і люди втомились ловити «аромати» сміття!» – зауважує чоловік.
З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк, двір
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