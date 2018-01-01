З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО





Про це на порталі Андрій Білан.



«Вже декілька днів, по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору ПЕТ-пляшок.



На дворі літо і люди втомились ловити «аромати» сміття!» – зауважує чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З двору, що на вулиці Євгена Коновальця, не вивозять сміття.Про це на порталі «Відкрите місто» написав«Вже декілька днів, по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору ПЕТ-пляшок.На дворі літо і люди втомились ловити «аромати» сміття!» – зауважує чоловік.

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