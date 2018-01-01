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Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО

Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО
Під Києвом поліцейські зняли маршрутку з рейсу через п’яного водія.

Так, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter у Чабанах, – повідомили у Київському ГУНП, передає УНН.

«За кермом знаходився 43-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан маршрутника підтвердив і результат медичного освідування. Виявилося, що транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку», - повідомили правоохоронці.

На момент зупинки людей в салоні не було.

Водія поліцейські зняли з маршруту та склали стосовно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.
Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО
Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО

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Теги: маршрутка, скандал, алкоголь
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