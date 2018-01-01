Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО





Так, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter у Чабанах, – повідомили у Київському ГУНП, передає



«За кермом знаходився 43-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан маршрутника підтвердив і результат медичного освідування. Виявилося, що транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку», - повідомили правоохоронці.



На момент зупинки людей в салоні не було.



Водія поліцейські зняли з маршруту та склали стосовно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).



Міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Києвом поліцейські зняли маршрутку з рейсу через п’яного водія.Так, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter у Чабанах, – повідомили у Київському ГУНП, передає УНН «За кермом знаходився 43-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан маршрутника підтвердив і результат медичного освідування. Виявилося, що транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку», - повідомили правоохоронці.На момент зупинки людей в салоні не було.Водія поліцейські зняли з маршруту та склали стосовно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).Міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.

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