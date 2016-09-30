«Жах і сором»: у Володимирі в супермаркеті продали гнилу рибу. ФОТО
Сьогодні, 09:23
У Володимирі-Волинському в одному з супермаркетів міста продали зіпсовану рибу.
Про це у спільноті Володимир-Волинський SOS написала Kateryna Venher.
"Супермаркет Сіті, як можна таке продавати? Приїхали до мами в гості, купили рибу в цьому супермаркеті, коли розмотали з двох слоїв плівки, харчової побачили просто гнилу рибу, жах і сором, що в наших магазинах не слідкують за якістю. Фото додаю як підтвердження, шкода нема можливості повернутись і цю рибу адміністраторові в руки вручити!" - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті Володимир-Волинський SOS написала Kateryna Venher.
"Супермаркет Сіті, як можна таке продавати? Приїхали до мами в гості, купили рибу в цьому супермаркеті, коли розмотали з двох слоїв плівки, харчової побачили просто гнилу рибу, жах і сором, що в наших магазинах не слідкують за якістю. Фото додаю як підтвердження, шкода нема можливості повернутись і цю рибу адміністраторові в руки вручити!" - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
очі, що купували...
То делікатес, с душком рибка. Скоро й на таке грошів не вистачатиме. Пожалійтесь в комітет захисту споживача. Ой він не робе.Шо робєтє?
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