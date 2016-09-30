«Жах і сором»: у Володимирі в супермаркеті продали гнилу рибу. ФОТО

У Володимирі-Волинському в одному з супермаркетів міста продали зіпсовану рибу.Про це у спільноті Володимир-Волинський SOS написала"Супермаркет Сіті, як можна таке продавати? Приїхали до мами в гості, купили рибу в цьому супермаркеті, коли розмотали з двох слоїв плівки, харчової побачили просто гнилу рибу, жах і сором, що в наших магазинах не слідкують за якістю. Фото додаю як підтвердження, шкода нема можливості повернутись і цю рибу адміністраторові в руки вручити!" - йдеться у дописі.