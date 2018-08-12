У Луцьку посеред ночі Lexus розмазався в будинок. ФОТО
Сьогодні, 09:30
У Луцьку вночі невідомий на чорному Lexus на швидкості в'їхав у стіну будинку.
Це сталося уночі, 12 серпня, - повідомив у своїй сторінці у Facebook самооборонівець Олександр Ніколайчук.
"Посеред ночі 12-08-2018 "Лексус" на київських бляхах розігнався у стіну будівлі по пр. Перемоги, 14. Мо' до нас на штаб хотіли заїхати? Завалив частину стіни мінімаркету "Наш край", що аж вітрини у магазині попадали. Укробляхарі кинули авто на місці ДТП напризволяще та накивали п'ятами", - йдеться у дописі.
За словами Олександра, спрацювали подушки безпеки, тож водій міг травмуватися.
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Це сталося уночі, 12 серпня, - повідомив у своїй сторінці у Facebook самооборонівець Олександр Ніколайчук.
"Посеред ночі 12-08-2018 "Лексус" на київських бляхах розігнався у стіну будівлі по пр. Перемоги, 14. Мо' до нас на штаб хотіли заїхати? Завалив частину стіни мінімаркету "Наш край", що аж вітрини у магазині попадали. Укробляхарі кинули авто на місці ДТП напризволяще та накивали п'ятами", - йдеться у дописі.
За словами Олександра, спрацювали подушки безпеки, тож водій міг травмуватися.
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