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Біля луцького нічного клубу побилися дівчина з хлопцем

Біля луцького нічного клубу побилися дівчина з хлопцем
У Луцьку біля нічого клубу "Голівуд" сталася бійка між хлопцем і дівчиною.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст волинської самооборони Олександр Ніколайчук.

Так, о 2:00 на вул. Є. Сверстюка біля нічного клубу "Голівуд" сталася бійка.

Так, біля входу до закладу побилися між хлопцем та дівчиною.

"У клуб охорона закладу їх вже не впускає. Маша каже, що "колінчіки і три пальчика у неї болять". А за кілька хвилин доводиться допомагати молодій пані піднятися на ноги", - йдеться у повідомленні.

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Теги: бійка, нічний клуб
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