Біля луцького нічного клубу побилися дівчина з хлопцем

У Луцьку біля нічого клубу "Голівуд" сталася бійка між хлопцем і дівчиною.Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст волинської самооборониТак, о 2:00 на вул. Є. Сверстюка біля нічного клубу "Голівуд" сталася бійка.Так, біля входу до закладу побилися між хлопцем та дівчиною."У клуб охорона закладу їх вже не впускає. Маша каже, що "колінчіки і три пальчика у неї болять". А за кілька хвилин доводиться допомагати молодій пані піднятися на ноги", - йдеться у повідомленні.