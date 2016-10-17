Біля луцького нічного клубу побилися дівчина з хлопцем
Сьогодні, 10:13
У Луцьку біля нічого клубу "Голівуд" сталася бійка між хлопцем і дівчиною.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст волинської самооборони Олександр Ніколайчук.
Так, о 2:00 на вул. Є. Сверстюка біля нічного клубу "Голівуд" сталася бійка.
Так, біля входу до закладу побилися між хлопцем та дівчиною.
"У клуб охорона закладу їх вже не впускає. Маша каже, що "колінчіки і три пальчика у неї болять". А за кілька хвилин доводиться допомагати молодій пані піднятися на ноги", - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст волинської самооборони Олександр Ніколайчук.
Так, о 2:00 на вул. Є. Сверстюка біля нічного клубу "Голівуд" сталася бійка.
Так, біля входу до закладу побилися між хлопцем та дівчиною.
"У клуб охорона закладу їх вже не впускає. Маша каже, що "колінчіки і три пальчика у неї болять". А за кілька хвилин доводиться допомагати молодій пані піднятися на ноги", - йдеться у повідомленні.
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