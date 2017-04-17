У Луцьку атовець регулярно б'є дружину і батька на очах у маленького сина

На фото одна з активісток "Самооборони" Вікторія Силюк няньчить дитину

У Луцьку вночі на вулиці Кравчука самооборонівці розбиралися зі сімейним скандалом. Виявилося, голова сім'ї регулярно б'є найрідніших.Про це на в соцмережах повідомив самооборонівець"Як я люблю розповідати подружжю, що ніхто зі сторони ніколи не допоможе навести лад у сім'ї. Жарт, звичайно. Хоча усім рекомендую: ви або навчіться чути та слухати один одного та бережіть сім'ю і своє кохання, або не мучте один одного, і біля себе інших. Якщо коротко: АТОвець регулярно човпе свою дружину та батька тільки за те, що все має бути, як він сказав, а сину лише 4,5 місяців", - йдеться у повідомленні.