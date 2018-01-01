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У Луцьку скаржаться на темряву в центрі міста

У Луцьку скаржаться на темряву в центрі міста
У Луцьку просять освітити Театральний майдан та стелу Героїв.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Андрій Білан.

"Прохання, освітлення в нічний час (а це з 23 до 4 ранку), Театральної площі та зокрема Стели Героїв небесної сотні.
Бо складається враження, що ми, лучани, живемо наче в Північній Кореї, де вуличне світло після 23 години вимикається. Це що в цілях економії ? Чи для чого слугують у місті ліхтарі ? Певно для освітлення вулиць, для забезпечення благоустрою та безпечного проживання лучан та гостей міста. Прохання забезпечити освітлення центральної площі Луцька, а також стели Героїв Небесної сотні", - йдеться у дописі.

У Луцьку скаржаться на темряву в центрі міста

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Теги: скарга, центр, світло
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