У Луцьку скаржаться на темряву в центрі міста
Сьогодні, 12:00
У Луцьку просять освітити Театральний майдан та стелу Героїв.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Андрій Білан.
"Прохання, освітлення в нічний час (а це з 23 до 4 ранку), Театральної площі та зокрема Стели Героїв небесної сотні.
Бо складається враження, що ми, лучани, живемо наче в Північній Кореї, де вуличне світло після 23 години вимикається. Це що в цілях економії ? Чи для чого слугують у місті ліхтарі ? Певно для освітлення вулиць, для забезпечення благоустрою та безпечного проживання лучан та гостей міста. Прохання забезпечити освітлення центральної площі Луцька, а також стели Героїв Небесної сотні", - йдеться у дописі.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Андрій Білан.
"Прохання, освітлення в нічний час (а це з 23 до 4 ранку), Театральної площі та зокрема Стели Героїв небесної сотні.
Бо складається враження, що ми, лучани, живемо наче в Північній Кореї, де вуличне світло після 23 години вимикається. Це що в цілях економії ? Чи для чого слугують у місті ліхтарі ? Певно для освітлення вулиць, для забезпечення благоустрою та безпечного проживання лучан та гостей міста. Прохання забезпечити освітлення центральної площі Луцька, а також стели Героїв Небесної сотні", - йдеться у дописі.
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