MONATIK показав дружину та зізнався їй у коханні





Співак MONATIK, незважаючи на те, що воліє тримати в таємниці своє особисте життя, вирішив привселюдно привітати свою дружину Ірину Демичеву з днем народження, - пише



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Артист вперше опублікував на своїй сторінці в Instagram її чорно-білі знімки.



Крім того, MONATIK присвятив їй зворушливий вірш, у якому зізнався їй у коханні та подякував за все.







"Спасибі за кожну мить, за вічність, за кожну думку, вірш і пісню. Це Ти в моїй голові їх створюєш! З днем народження моя люба, кохана I. V." – написав Дмитро під фото.



Нагадаємо, MONATIK та Ірина виховують двох синів.

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