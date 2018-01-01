MONATIK показав дружину та зізнався їй у коханні
Сьогодні, 12:30
Артист з Луцька привітав свою дружину з днем народження у мережі.
Співак MONATIK, незважаючи на те, що воліє тримати в таємниці своє особисте життя, вирішив привселюдно привітати свою дружину Ірину Демичеву з днем народження, - пише ТСН.
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Артист вперше опублікував на своїй сторінці в Instagram її чорно-білі знімки.
Крім того, MONATIK присвятив їй зворушливий вірш, у якому зізнався їй у коханні та подякував за все.
"Спасибі за кожну мить, за вічність, за кожну думку, вірш і пісню. Це Ти в моїй голові їх створюєш! З днем народження моя люба, кохана I. V." – написав Дмитро під фото.
Нагадаємо, MONATIK та Ірина виховують двох синів.
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Співак MONATIK, незважаючи на те, що воліє тримати в таємниці своє особисте життя, вирішив привселюдно привітати свою дружину Ірину Демичеву з днем народження, - пише ТСН.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube
Артист вперше опублікував на своїй сторінці в Instagram її чорно-білі знімки.
Крім того, MONATIK присвятив їй зворушливий вірш, у якому зізнався їй у коханні та подякував за все.
"Спасибі за кожну мить, за вічність, за кожну думку, вірш і пісню. Це Ти в моїй голові їх створюєш! З днем народження моя люба, кохана I. V." – написав Дмитро під фото.
Нагадаємо, MONATIK та Ірина виховують двох синів.
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