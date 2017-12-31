У Володимирі зник 33-річний чоловік

Віталія Володимировича Спічака.



Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак, - пише



Чоловік має другу групу інвалідності і зник ще 8 серпня.



Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.



Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.





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