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У Володимирі зник 33-річний чоловік

У Володимирі зник 33-річний чоловік
Рідні розшукують жителя Володимира-Волинського Віталія Володимировича Спічака.

Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак, - пише Район.Володимир-Волинський.

Чоловік має другу групу інвалідності і зник ще 8 серпня.

Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.

Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.

У Володимирі зник 33-річний чоловік

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Теги: розшук, Володимир-Волинський
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