У Володимирі зник 33-річний чоловік
Сьогодні, 13:45
Рідні розшукують жителя Володимира-Волинського Віталія Володимировича Спічака.
Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак, - пише Район.Володимир-Волинський.
Чоловік має другу групу інвалідності і зник ще 8 серпня.
Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.
Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.
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Про це у Facebook-спільноті «Я люблю Володимир» написала Ірина Спічак, - пише Район.Володимир-Волинський.
Чоловік має другу групу інвалідності і зник ще 8 серпня.
Був одягнений у спортивні штани темного кольору, темну футболку та чорні мокасини.
Прохання, кому відомо його місцезнаходження, або володіє інформацією, зателефонувати за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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