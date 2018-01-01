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Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО

Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
На Рівненському відділку траси «Київ-Чоп», у селі Птича Дубенського району внаслідок ДТП водій вантажівки згорів заживо, інший – з опіками потрапив до реанімації.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, у селі Птича сталося зіткнення автомобіля DAF 95, який прямував у напрямку Львова, із молоковозом ГАЗ, що виїжджав із другорядної дороги, - пише Уніан.

Унаслідок зіткнення вантажівка DAF загорілася. У пожежі загинув водій.

Його напарник, 41-річний мешканець Житомирської області, не постраждав. Водія молоковоза із термічними опіками 20% тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу оперативно ліквідували.

Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО

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Теги: смерть, аварія, ДТП
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