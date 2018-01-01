Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО





Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, у селі Птича сталося зіткнення автомобіля DAF 95, який прямував у напрямку Львова, із молоковозом ГАЗ, що виїжджав із другорядної дороги, - пише



Унаслідок зіткнення вантажівка DAF загорілася. У пожежі загинув водій.



Його напарник, 41-річний мешканець Житомирської області, не постраждав. Водія молоковоза із термічними опіками 20% тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.



Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу оперативно ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненському відділку траси «Київ-Чоп», у селі Птича Дубенського району внаслідок ДТП водій вантажівки згорів заживо, інший – з опіками потрапив до реанімації.Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, у селі Птича сталося зіткнення автомобіля DAF 95, який прямував у напрямку Львова, із молоковозом ГАЗ, що виїжджав із другорядної дороги, - пише Уніан Унаслідок зіткнення вантажівка DAF загорілася. У пожежі загинув водій.Його напарник, 41-річний мешканець Житомирської області, не постраждав. Водія молоковоза із термічними опіками 20% тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу оперативно ліквідували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію