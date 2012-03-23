На Київщині педофіл намагався зґватувати 8-річну дівчину на очах у її брата





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Як з’ясували правоохоронці, 28-річна мати з двома дітьми пішла до магазину. Там вона познайомилась з чоловіком, хильнула по чарці та запросила до себе. Незнайомець пішов до їхнього дому разом з дітьми, які показували йому дорогу, а мати повернулася до магазину по сигарети.



Коли вона повернулась додому, почула голос свого сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.



Поліція встановила, що зловмисник заманив дітей у насадження кукурудзи нібито для купання у водоймі. Там неприроднім шляхом він намагався зґвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, затуляв рот, щоб той не кричав.



Тільки-но мати зателефонувала до поліції, описала прикмети педофіла та напрямок, куди він втік, поліція одразу прибула на місце злочину. Вже за кілька годин ґвалтівника затримали у кукурудзяному полі, де він переховувався.



Потерпілій малолітній дитині медики надали кваліфіковану допомогу. З нею працюють фахівці-психологи.



Педофіл наразі затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дрозди, що на Білоцерківщині, чоловік намагався зґвалтувати 8-річну дівчину.Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу поліції.Як з’ясували правоохоронці, 28-річна мати з двома дітьми пішла до магазину. Там вона познайомилась з чоловіком, хильнула по чарці та запросила до себе. Незнайомець пішов до їхнього дому разом з дітьми, які показували йому дорогу, а мати повернулася до магазину по сигарети.Коли вона повернулась додому, почула голос свого сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.Поліція встановила, що зловмисник заманив дітей у насадження кукурудзи нібито для купання у водоймі. Там неприроднім шляхом він намагався зґвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, затуляв рот, щоб той не кричав.Тільки-но мати зателефонувала до поліції, описала прикмети педофіла та напрямок, куди він втік, поліція одразу прибула на місце злочину. Вже за кілька годин ґвалтівника затримали у кукурудзяному полі, де він переховувався.Потерпілій малолітній дитині медики надали кваліфіковану допомогу. З нею працюють фахівці-психологи.Педофіл наразі затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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