У Володимирі «замироточила» автостанція, – соцмережі
Сьогодні, 14:20
У Володимирі-Волинському на автостанції утворилися струмки зі рідиною, яка мала запах фекалій.
Про це у спільноті "Ганьба Княжого міста" повідомила Валентина Борусевич.
"СЕНСАЦІЯ!!!!! Сьогодні зранку замироточила автостанція. Стійкий запас лайна і сечі відчувають працівники ринку "Підзамче" і гості міста. Мабуть і не дивно що такий "аромат" несе дана установа, адже вона прославилась негативними відгуками, поганою роботою, хамським відношенням до пасажирів і тяганнями по судах чесних підприємців", - йдеться у дописі жінки.
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Про це у спільноті "Ганьба Княжого міста" повідомила Валентина Борусевич.
"СЕНСАЦІЯ!!!!! Сьогодні зранку замироточила автостанція. Стійкий запас лайна і сечі відчувають працівники ринку "Підзамче" і гості міста. Мабуть і не дивно що такий "аромат" несе дана установа, адже вона прославилась негативними відгуками, поганою роботою, хамським відношенням до пасажирів і тяганнями по судах чесних підприємців", - йдеться у дописі жінки.
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