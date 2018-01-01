У Володимирі «замироточила» автостанція, – соцмережі

У Володимирі-Волинському на автостанції утворилися струмки зі рідиною, яка мала запах фекалій.Про це у спільноті "Ганьба Княжого міста" повідомила"СЕНСАЦІЯ!!!!! Сьогодні зранку замироточила автостанція. Стійкий запас лайна і сечі відчувають працівники ринку "Підзамче" і гості міста. Мабуть і не дивно що такий "аромат" несе дана установа, адже вона прославилась негативними відгуками, поганою роботою, хамським відношенням до пасажирів і тяганнями по судах чесних підприємців", - йдеться у дописі жінки.