У Луцьку через стихійну парковку знищився асфальт

У Луцьку нарікають на незаконне паркування на вулиці Стрілецькій, 31.Про це написавна платформі "Відкрите місто".За словами чоловіка, водії, які паркують тут авто, уже знищили асфальт."По вулиці Стрілецькій, навпроти (військової частини) облюбували місце паркування водії, які внаглу заїжджають під самий Наш край для паркування і не просто легкові, а й вантажні бувають, бо там ще й є магазин автозапчастин, при цьому весь асфальт понищений, знак про те, що це паркувальна зона нема, та й бути не може, наша поліція гарно проїзжає повз цю картину і навіть не зупиняється для виписки штрафу. Прошу розібратись з цим "беспределом"(Інколи людям навіть немає як пройти, а особливо з дитячими колясками)", - йдеться у повідомленні.