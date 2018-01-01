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Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи

Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи
На Чемпіонаті Європи із класичного жиму лежачи, який проходить у Франції, волинянка виборола "бронзу".

Про це у Facebook написав луцький тренер Олег Хом'як.

Лучанка Ірина Воробйова стала бронзовою призеркою чемпіонату у ваговій категорії до 72 кг.

Волинська спортсменка підкорила штангу вагою 100 кг.

Так, до Луцька їде дві медалі: золото Малкуша Михайла серед юніорів та бронзова нагорода Ірини у відкритій віковій групі, - написав у соціальній мережі тренер Олег Хом'як.

Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи
Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи

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Теги: спорт
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