Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи





Про це у Facebook написав луцький тренер Олег Хом'як.



Лучанка Ірина Воробйова стала бронзовою призеркою чемпіонату у ваговій категорії до 72 кг.



Волинська спортсменка підкорила штангу вагою 100 кг.



Так, до Луцька їде дві медалі: золото Малкуша Михайла серед юніорів та бронзова нагорода Ірини у відкритій віковій групі, - написав у соціальній мережі тренер Олег Хом'як.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чемпіонаті Європи із класичного жиму лежачи, який проходить у Франції, волинянка виборола "бронзу".Про це у Facebook написав луцький тренерЛучанкастала бронзовою призеркою чемпіонату у ваговій категорії до 72 кг.Волинська спортсменка підкорила штангу вагою 100 кг.Так, до Луцька їде дві медалі: золотосеред юніорів та бронзова нагорода Ірини у відкритій віковій групі, - написав у соціальній мережі тренер Олег Хом'як.

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