Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи
Сьогодні, 16:15
На Чемпіонаті Європи із класичного жиму лежачи, який проходить у Франції, волинянка виборола "бронзу".
Про це у Facebook написав луцький тренер Олег Хом'як.
Лучанка Ірина Воробйова стала бронзовою призеркою чемпіонату у ваговій категорії до 72 кг.
Волинська спортсменка підкорила штангу вагою 100 кг.
Так, до Луцька їде дві медалі: золото Малкуша Михайла серед юніорів та бронзова нагорода Ірини у відкритій віковій групі, - написав у соціальній мережі тренер Олег Хом'як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написав луцький тренер Олег Хом'як.
Лучанка Ірина Воробйова стала бронзовою призеркою чемпіонату у ваговій категорії до 72 кг.
Волинська спортсменка підкорила штангу вагою 100 кг.
Так, до Луцька їде дві медалі: золото Малкуша Михайла серед юніорів та бронзова нагорода Ірини у відкритій віковій групі, - написав у соціальній мережі тренер Олег Хом'як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи
Сьогодні, 16:15
В Україні заборонили ще два препарати
Сьогодні, 15:58
Погода в Україні: понеділок буде теплим і сонячним
Сьогодні, 15:35
У Луцьку через стихійну парковку знищився асфальт
Сьогодні, 14:59
У Володимирі «замироточила» автостанція, – соцмережі
Сьогодні, 14:20