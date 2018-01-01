У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
Сьогодні, 19:39
Мешканці міста Устилуг, а саме вулиці Івана Франка, змушені щодня, ризикуючи власним життям, рухатись по проїжджій частині. Бо про тротуар, кажуть устилужани, дорожні служби забули геть.
Про це повідомив Микола Береза на своїй сторінці у Facedook, надавши кілька промовистих світлин, які, якнайкраще демонструють, які «американські гірки» доводиться долати мешканцям вулиці, - пише Район. Володимир-Волинський.
Люди розповідають, що асфальт на проїжджій частині уклали, а про тротуари забули. Мовляв, чекають перших морозів, аби краще пристало.
Устилужани також нарікають на ширину тротуарів, мовляв, так вже намудрували, що мами з візочками там точно не розминуться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Микола Береза на своїй сторінці у Facedook, надавши кілька промовистих світлин, які, якнайкраще демонструють, які «американські гірки» доводиться долати мешканцям вулиці, - пише Район. Володимир-Волинський.
Люди розповідають, що асфальт на проїжджій частині уклали, а про тротуари забули. Мовляв, чекають перших морозів, аби краще пристало.
Устилужани також нарікають на ширину тротуарів, мовляв, так вже намудрували, що мами з візочками там точно не розминуться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
Сьогодні, 19:39
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Кольорова подія року: як у Луцьку святкують День молоді. ФОТО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 17:38
Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях
Сьогодні, 17:02