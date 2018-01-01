У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар





Про це повідомив Микола Береза на своїй сторінці у Facedook, надавши кілька промовистих світлин, які, якнайкраще демонструють, які «американські гірки» доводиться долати мешканцям вулиці, - пише



Люди розповідають, що асфальт на проїжджій частині уклали, а про тротуари забули. Мовляв, чекають перших морозів, аби краще пристало.



Устилужани також нарікають на ширину тротуарів, мовляв, так вже намудрували, що мами з візочками там точно не розминуться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці міста Устилуг, а саме вулиці Івана Франка, змушені щодня, ризикуючи власним життям, рухатись по проїжджій частині. Бо про тротуар, кажуть устилужани, дорожні служби забули геть.Про це повідомив Микола Береза на своїй сторінці у Facedook, надавши кілька промовистих світлин, які, якнайкраще демонструють, які «американські гірки» доводиться долати мешканцям вулиці, - пише Район. Володимир-Волинський Люди розповідають, що асфальт на проїжджій частині уклали, а про тротуари забули. Мовляв, чекають перших морозів, аби краще пристало.Устилужани також нарікають на ширину тротуарів, мовляв, так вже намудрували, що мами з візочками там точно не розминуться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію