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У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар

У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
Мешканці міста Устилуг, а саме вулиці Івана Франка, змушені щодня, ризикуючи власним життям, рухатись по проїжджій частині. Бо про тротуар, кажуть устилужани, дорожні служби забули геть.

Про це повідомив Микола Береза на своїй сторінці у Facedook, надавши кілька промовистих світлин, які, якнайкраще демонструють, які «американські гірки» доводиться долати мешканцям вулиці, - пише Район. Володимир-Волинський.

Люди розповідають, що асфальт на проїжджій частині уклали, а про тротуари забули. Мовляв, чекають перших морозів, аби краще пристало.

Устилужани також нарікають на ширину тротуарів, мовляв, так вже намудрували, що мами з візочками там точно не розминуться.

У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар

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Теги: дороги, ремонт, гроші
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