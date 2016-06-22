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Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях

Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях
У церкві Великомученика і цілителя Пантелеймона, що у Рованцях, відбулося святкове богослужіння під проводом митрополита Луцького і Волинського Михаїла з нагоди храмового празника.

Привітавши присутніх із торжеством, владика зазначив, що сьогодні ми прийшли до цього Божого дому, аби попросити у Пантелеймона не лише молитов за фізичне здоров’я, а й душевну чистоту, - повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.

Адже «не від хвороб тіла хворіє душа, а від хвороб душі хворіє тіло», – вкотре нагадує архіпастир.

З високопреосвященним служили луцькі декани протоієреї: районний – Володимир Присяжнюк, міський – Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Сергій Коць, інше духовенство цих благочинь.

На завершення літургії владика вручив відзнаки активним парафіянам.

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Теги: церква, храм, Рованці
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