Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях

У церкві Великомученика і цілителя Пантелеймона, що у Рованцях, відбулося святкове богослужіння під проводом митрополита Луцького і Волинськогоз нагоди храмового празника.Привітавши присутніх із торжеством, владика зазначив, що сьогодні ми прийшли до цього Божого дому, аби попросити у Пантелеймона не лише молитов за фізичне здоров’я, а й душевну чистоту, - повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.Адже «не від хвороб тіла хворіє душа, а від хвороб душі хворіє тіло», – вкотре нагадує архіпастир.З високопреосвященним служили луцькі декани протоієреї: районний –, міський –, настоятель парафії протоієрей, інше духовенство цих благочинь.На завершення літургії владика вручив відзнаки активним парафіянам.