У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 17:38
У Луцьку відбудеться вечірка пам'яті Кузьми Скрябіна.
Вона відбудеться 16 серпня.
Вечірку пам’яті назвали „Захисник кордону батьківської землі №1”
(до 50-річчя з дня народження співака Андрія Кузьменка)є
Захід проведуть в науковій бібілотеці ім. Олени Пчілки у фойє ІІ поверху.
Довідково:
Андрій Кузьменко — культовий український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін». Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вона відбудеться 16 серпня.
Вечірку пам’яті назвали „Захисник кордону батьківської землі №1”
(до 50-річчя з дня народження співака Андрія Кузьменка)є
Захід проведуть в науковій бібілотеці ім. Олени Пчілки у фойє ІІ поверху.
Довідково:
Андрій Кузьменко — культовий український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін». Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
Кольорова подія року: як у Луцьку святкують День молоді. ФОТО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 17:38
Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях
Сьогодні, 17:02
Лучанка стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи
Сьогодні, 16:15
В Україні заборонили ще два препарати
Сьогодні, 15:58