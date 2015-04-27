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У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна

У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна
У Луцьку відбудеться вечірка пам'яті Кузьми Скрябіна.

Вона відбудеться 16 серпня.

Вечірку пам’яті назвали „Захисник кордону батьківської землі №1”
(до 50-річчя з дня народження співака Андрія Кузьменка)є

Захід проведуть в науковій бібілотеці ім. Олени Пчілки у фойє ІІ поверху.

Довідково:

Андрій Кузьменко — культовий український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін». Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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Теги: пам'ять, Скрябін
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