У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна

Кузьми Скрябіна.



Вона відбудеться 16 серпня.



Вечірку пам’яті назвали „Захисник кордону батьківської землі №1”

(до 50-річчя з дня народження співака Андрія Кузьменка)є



Захід проведуть в науковій бібілотеці ім. Олени Пчілки у фойє ІІ поверху.



Довідково:



Андрій Кузьменко — культовий український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін». Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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