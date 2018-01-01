Кольорова подія року: як у Луцьку святкують День молоді. ФОТО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку яскраво відзначають Міжнародний день молоді.
З цього приводу на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки 12 серпня влаштували масштабний холі-фест - дійство, під час якого учасники жбурляють один в одного яксравими фарбами найрізноманітніших кольорів.
Учасники фесту купують фарбу, а в додаток отримують ще й можливість виграти круті призи від спонсорів дійства.
Окрім того, серед заходів Дня молоді - танцювальний флешмоб, виступи місцевих виконавців, а на завершення - видовищне фаєр-шоу.
Музичний настрій створять гурти «The West Wind» та «Lost by time». Танцювальні номери демонструватимуть «My Jump Dance School».
Нагадаємо, що відзначення Дня молоді у Луцьку двічі переносили. Вперше завадили провести дійство погодні умови. Вдруге проведення заходу скасували через дні жалоби у Луцьку. У зв’язку з цим, організатори приурочили дійство до Міжнародного дня молоді, який святкують 12 серпня.
Довідка. Ідею Міжнародного дня молоді запропонували в 1991 році у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Ініціативу підтримали 17 грудня 1999 року на 54 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у резолюції № «A/RES 54/120 I» («Політика та програми, що залучають молодь»). Таким чином, 12 серпня проголосили Міжнародним днем молоді.
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З цього приводу на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки 12 серпня влаштували масштабний холі-фест - дійство, під час якого учасники жбурляють один в одного яксравими фарбами найрізноманітніших кольорів.
Учасники фесту купують фарбу, а в додаток отримують ще й можливість виграти круті призи від спонсорів дійства.
Окрім того, серед заходів Дня молоді - танцювальний флешмоб, виступи місцевих виконавців, а на завершення - видовищне фаєр-шоу.
Музичний настрій створять гурти «The West Wind» та «Lost by time». Танцювальні номери демонструватимуть «My Jump Dance School».
Нагадаємо, що відзначення Дня молоді у Луцьку двічі переносили. Вперше завадили провести дійство погодні умови. Вдруге проведення заходу скасували через дні жалоби у Луцьку. У зв’язку з цим, організатори приурочили дійство до Міжнародного дня молоді, який святкують 12 серпня.
Довідка. Ідею Міжнародного дня молоді запропонували в 1991 році у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Ініціативу підтримали 17 грудня 1999 року на 54 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у резолюції № «A/RES 54/120 I» («Політика та програми, що залучають молодь»). Таким чином, 12 серпня проголосили Міжнародним днем молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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