В Угорщині розбився бус з українцями





Про це повідомляє посольство України в Угорщині, - пише



"11 серпня у другій половині дня на території області Ноград (Угорщина), на 59 км автошляху # 2, сталася аварія мікроавтобуса (з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся), який перевозив громадян України. Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вісім українців отримали важкі травми, 5 – легкі. Всіх постраждалих доправили до лікарень міст Будапешт, Вац та Балашшадьярмат. Сімох виписали одразу, інші досі перебувають під наглядом лікарів.



Також у посольстві зазначили, що один із постраждалих перебуває в комі, існує загроза його життю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другій половині дня 11 серпня в Угорщині на території області Ноград розбився мікроавтобус із українцями, в результаті чого постраждало 13 осіб.Про це повідомляє посольство України в Угорщині, - пише ТСН "11 серпня у другій половині дня на території області Ноград (Угорщина), на 59 км автошляху # 2, сталася аварія мікроавтобуса (з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся), який перевозив громадян України. Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що вісім українців отримали важкі травми, 5 – легкі. Всіх постраждалих доправили до лікарень міст Будапешт, Вац та Балашшадьярмат. Сімох виписали одразу, інші досі перебувають під наглядом лікарів.Також у посольстві зазначили, що один із постраждалих перебуває в комі, існує загроза його життю.

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