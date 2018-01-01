В Угорщині розбився бус з українцями
Сьогодні, 20:46
У другій половині дня 11 серпня в Угорщині на території області Ноград розбився мікроавтобус із українцями, в результаті чого постраждало 13 осіб.
Про це повідомляє посольство України в Угорщині, - пише ТСН.
"11 серпня у другій половині дня на території області Ноград (Угорщина), на 59 км автошляху # 2, сталася аварія мікроавтобуса (з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся), який перевозив громадян України. Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вісім українців отримали важкі травми, 5 – легкі. Всіх постраждалих доправили до лікарень міст Будапешт, Вац та Балашшадьярмат. Сімох виписали одразу, інші досі перебувають під наглядом лікарів.
Також у посольстві зазначили, що один із постраждалих перебуває в комі, існує загроза його життю.
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Про це повідомляє посольство України в Угорщині, - пише ТСН.
"11 серпня у другій половині дня на території області Ноград (Угорщина), на 59 км автошляху # 2, сталася аварія мікроавтобуса (з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся), який перевозив громадян України. Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вісім українців отримали важкі травми, 5 – легкі. Всіх постраждалих доправили до лікарень міст Будапешт, Вац та Балашшадьярмат. Сімох виписали одразу, інші досі перебувають під наглядом лікарів.
Також у посольстві зазначили, що один із постраждалих перебуває в комі, існує загроза його життю.
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