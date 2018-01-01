вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Угорщині розбився бус з українцями

В Угорщині розбився бус з українцями
У другій половині дня 11 серпня в Угорщині на території області Ноград розбився мікроавтобус із українцями, в результаті чого постраждало 13 осіб.

Про це повідомляє посольство України в Угорщині, - пише ТСН.

"11 серпня у другій половині дня на території області Ноград (Угорщина), на 59 км автошляху  # 2, сталася аварія мікроавтобуса (з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся), який перевозив громадян України. Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вісім українців отримали важкі травми, 5 – легкі. Всіх постраждалих доправили до лікарень міст Будапешт, Вац та Балашшадьярмат. Сімох виписали одразу, інші досі перебувають під наглядом лікарів.

Також у посольстві зазначили, що один із постраждалих перебуває в комі, існує загроза його життю.

В Угорщині розбився бус з українцями
В Угорщині розбився бус з українцями

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
В Угорщині розбився бус з українцями
Сьогодні, 20:46
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
Сьогодні, 19:39
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Кольорова подія року: як у Луцьку святкують День молоді. ФОТО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку влаштують вечірку пам'яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Сьогодні, 18:40
У Луцьку посеред ночі Lexus розмазався в будинок. ФОТО У Луцьку посеред ночі Lexus розмазався в будинок. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі
10 серпень, 14:07
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
10 серпень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція
11 серпень, 17:00
 1
В Угорщині розбився бус з українцями
Сьогодні, 20:46
 0
У місті на Волині після ремонту дороги «забули» зробити тротуар
Сьогодні, 19:39
 0
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
Кольорова подія року: як у Луцьку святкують День молоді. ФОТО
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8