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На День молоді у Луцьку влаштували фаєр-шоу. ВІДЕО

На День молоді у Луцьку влаштували фаєр-шоу. ВІДЕО
У Луцьку святкування Міжнародного дня молоді 12 серпня завершили влаштованим для присутніх вогняним шоу.

Відео з фаєр-шоу опублікував на своїй сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Нагадаємо, напередодні на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки влаштували масштабний холі-фест - дійство, під час якого учасники жбурляють один в одного яксравими фарбами найрізноманітніших кольорів.




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Теги: фаєр-шоу, Луцьк
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