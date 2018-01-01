На День молоді у Луцьку влаштували фаєр-шоу. ВІДЕО





Відео з фаєр-шоу опублікував на своїй сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Нагадаємо, напередодні на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку святкування Міжнародного дня молоді 12 серпня завершили влаштованим для присутніх вогняним шоу.Відео з фаєр-шоу опублікував на своїй сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Нагадаємо, напередодні на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки влаштували масштабний холі-фест - дійство, під час якого учасники жбурляють один в одного яксравими фарбами найрізноманітніших кольорів.

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