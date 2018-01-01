На День молоді у Луцьку влаштували фаєр-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
У Луцьку святкування Міжнародного дня молоді 12 серпня завершили влаштованим для присутніх вогняним шоу.
Відео з фаєр-шоу опублікував на своїй сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Нагадаємо, напередодні на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки влаштували масштабний холі-фест - дійство, під час якого учасники жбурляють один в одного яксравими фарбами найрізноманітніших кольорів.
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Відео з фаєр-шоу опублікував на своїй сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Нагадаємо, напередодні на вході до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки влаштували масштабний холі-фест - дійство, під час якого учасники жбурляють один в одного яксравими фарбами найрізноманітніших кольорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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